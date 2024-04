Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Εισαγγελική έρευνα για ευθύνες αστυνομικών

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθεί υπόψιν και το πόρισμα της ΕΔΕ που διενεργείται για τις ενέργειες των αστυνομικών.

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αστυνομικών που είχαν βάρδια χθες το βράδυ στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων ξεκινά μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η 28χρονη από τον σύντροφό της αποχωρώντας από το τμήμα.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος έδωσε εντολή να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των αστυνομικών οργάνων με ερευνώμενο αδίκημα την παράβαση καθήκοντος.

Στο μεταξύ, μετά τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στον εισαγγελέα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του συντρόφου του θύματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για δική του χρήση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ανθρωποκτονία, με θύμα μια 28χρονη και φερόμενο ως δράστη τον 39χρονο σύντροφό της, διαπράχθηκε αργά το βράδυ, λίγα μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, η 28χρονη είχε πάει στο Α.Τ, συνοδευόμενη από έναν φίλο της, προκειμένου να καταγγείλει τον σύντροφό της.

Μόλις βγήκε, όμως, από το Α.Τ., λίγο μετά τις 22:30, την ακολούθησε ο 39χρονος και της επιτέθηκε με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Αμέσως μετά ο φερόμενος ως δράστης αυτοτραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο "Γεννηματάς".

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικά με τον θανάσιμο τραυματισμό 28χρονης γυναίκας πλησίον του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Περί την 22:10 ώρα χθες (1 Απριλίου 2024) το θύμα μετέβη με οικείο της πρόσωπο στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου περιέγραψε περιστατικά τα οποία είχαν λάβει χώρα σε βάρος της κατά το παρελθόν από τον πρώην σύντροφό της και τα οποία είχε καταγγείλει στην Αστυνομία. Παράλληλα, περιέγραψε ότι την προηγούμενη και την ίδια μέρα διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της κινούνταν έξω από την οικία της.

Κατά την παραμονή της στην Υπηρεσία δεν υπέβαλε έγκληση σε βάρος του, εκφράζοντας την επιθυμία να μεταφερθεί με περιπολικό στην οικία της.

Κατά την έξοδό της από το Αστυνομικό Τμήμα κάλεσε την Άμεση Δράση και σε κοντινή απόσταση, ενώ συνομιλούσε με τηλεφωνήτρια, παρουσία του οικείου της προσώπου, δέχθηκε αιφνίδια επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος με χρήση μαχαιριού την τραυμάτισε θανάσιμα και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε.

Ο δράστης συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε ψυχιατρικό νοσοκομείο των Αθηνών.

Τονίζεται ότι από το 2020 έχει καταρτιστεί οδηγός χειρισμού υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με εισαγγελικές Αρχές. Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν αποσταλεί σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και βρίσκονται υπό διαρκή επικαιροποίηση.

Τα πρωτόκολλα αποτελούν τη βάση διαρκούς εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού.

Μάλιστα, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 18 επιχειρησιακά γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων τα δύο στη Δυτική Αττική. Ήδη, δημιουργούνται άλλα 45, ώστε να υπάρχει ένα σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας.

Επιπλέον, από το 2023 τα θύματα έχουν πρόσβαση και στην ειδική εφαρμογή άμεσης και έγκαιρης ειδοποίησης της Αστυνομίας με δυνατότητα γεωεντοπισμού (Panic Button).

Επισημαίνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι ενέργειες των αστυνομικών που επιλήφθηκαν στην υπόθεση.

Οι δηλώσεις του πατέρα

«Εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να φέρετε την θανατική ποινή. Αυτό τίποτα άλλο», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» ο πατέρας της 28χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον σύντροφό της το βράδυ της Δευτέρας, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ο πατέρας της νεαρής ζήτησε «να καθαρίσει ο τόπος. Να φέρετε την θανατική ποινή. Κάντε τα ρεπορτάζ σας και φέρτε την θανατική ποινή σε αυτά τα αποβράσματα. Σε αυτά τα καθίκια. Δεν τα φέρνετε εσείς και θα μας αναγκάσετε εμάς. Τους πατεράδες για να μπούμε κι εμείς φυλακή».

Και διερωτήθηκε: « Θα πρέπει να γίνει το κακό; Βγείτε να βοηθήσετε, ρε παιδιά. Κατόπιν εορτής, που έχει πεθάνει ένα κοριτσάκι, ένας άγγελος; Φέρτε την πίσω, μπορείτε;

-Εσάς, σας είχε πει ότι αυτός ο άνθρωπος την παρενοχλεί;

Αυτός θα την σκότωνε ούτως ή άλλως, θα σας τα πω εγώ. Θα την παρακολουθούσε κι όταν πήγαινε στο σπίτι της. Θα ερχόταν και θα τη σκότωνε. Το είχε κανονισμένο, σχεδιασμένο. Είναι φόνος εκ προ μελέτης. Το έκανε έξω από το τμήμα, εν βρασμώ ψυχής, δεν ξέρω πως το έκανα, τρελαμένος;

-Πόσο καιρό την παρενοχλούσε;

Τώρα χωρίσανε, τώρα έχουν δύο μήνες που χωρίσανε.

-Άρα δύο μήνες την παρακολουθούσε;

Σίγουρα την παρακολουθούσε».

