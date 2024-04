Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους – ΕΛ.ΑΣ.: Το θύμα μιλούσε με το 100 την ώρα της επίθεσης

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη γυναικοκτονία που έγινε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Αίσθηση και πλήθος ερωτημάτων έχει προκαλέσει η νέα γυναικοκτονία που έγινε το βράδυ της Δευτέρας έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Η 28χρονη γυναίκα είχε πάει να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της, μαζί με έναν φίλο της. Είχε πει, μεταξύ άλλων πως, ο 38χρονος βρισκόταν τις δύο τελευταίες μέρες έξω από το σπίτι της και ζήτησε να τη συνοδεύσει περιπολικό στο σπίτι της. Ωστόσο, λόγω του ότι, δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό, φέρεται να της ζητήθηκε να πάρει το 100 ώστε να την παραλάβει κάποιο περιπολικό.

Μόλις η νεαρή βγήκε από το τμήμα, έξω από το οποίο ήταν μία φρουρός, ο 38χρονος της επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Η κοπέλα κατέληξε και ο φερόμενος ως δράστης αυτοτραυματίστηκε στη θέα της αστυνομικής φρουρού, που αν και πλησίασε στο σημείο, ήταν ήδη αργά για την 28χρονη.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σχετικά με τον θανάσιμο τραυματισμό 28χρονης γυναίκας πλησίον του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Περί την 22:10 ώρα χθες (1 Απριλίου 2024) το θύμα μετέβη με οικείο της πρόσωπο στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου περιέγραψε περιστατικά τα οποία είχαν λάβει χώρα σε βάρος της κατά το παρελθόν από τον πρώην σύντροφό της και τα οποία είχε καταγγείλει στην Αστυνομία. Παράλληλα, περιέγραψε ότι την προηγούμενη και την ίδια μέρα διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της κινούνταν έξω από την οικία της.

Κατά την παραμονή της στην Υπηρεσία δεν υπέβαλε έγκληση σε βάρος του, εκφράζοντας την επιθυμία να μεταφερθεί με περιπολικό στην οικία της.

Κατά την έξοδό της από το Αστυνομικό Τμήμα κάλεσε την Άμεση Δράση και σε κοντινή απόσταση, ενώ συνομιλούσε με τηλεφωνήτρια, παρουσία του οικείου της προσώπου, δέχθηκε αιφνίδια επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος με χρήση μαχαιριού την τραυμάτισε θανάσιμα και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε.

Ο δράστης συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε ψυχιατρικό νοσοκομείο των Αθηνών.

Τονίζεται ότι από το 2020 έχει καταρτιστεί οδηγός χειρισμού υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με εισαγγελικές Αρχές. Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν αποσταλεί σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και βρίσκονται υπό διαρκή επικαιροποίηση.

Τα πρωτόκολλα αποτελούν τη βάση διαρκούς εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού.

Μάλιστα, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 18 επιχειρησιακά γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων τα δύο στη Δυτική Αττική. Ήδη, δημιουργούνται άλλα 45, ώστε να υπάρχει ένα σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας.

Επιπλέον, από το 2023 τα θύματα έχουν πρόσβαση και στην ειδική εφαρμογή άμεσης και έγκαιρης ειδοποίησης της Αστυνομίας με δυνατότητα γεωεντοπισμού (Panic Button).

Επισημαίνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι ενέργειες των αστυνομικών που επιλήφθηκαν στην υπόθεση.

