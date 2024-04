Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: 13χρονος “έφυγε” νικημένος από τον καρκίνο

Θρήνος για το παιδί που πάλεψε μέχρι τέλους, όμως νικήθηκε από τον καρκίνο.

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες ένας μαθητής από την Πάτρα, που πάλεψε επί τρία χρόνια με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά νικήθηκε.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος θα έκλεινε την Κυριακή τα 13 του χρόνια, έφυγε χθες από τη ζωή, μετά από πολυήμερη νοσηλεία στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Παρ’ ότι η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες και οι θεράποντες γιατροί του Παιδοογκολογικού Τμήματος Αγλαΐα Κυριακού του είχαν δώσει μέρες ζωής, εκείνος συνέχιζε να ζει.

Ο μικρός Παναγιώτης ήταν ένα παιδί γενναίο, που έκανε όνειρα για τη ζωή του. Αγαπούσε τη μουσική και το τραγούδι. Μάθαινε πιάνο και ήθελε με τις μελωδίες του να γεμίζει χαρά τον κόσμο. Όπως χαρά σκορπούσε και στη σχολική κοινότητα του 61ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, όπου φοιτούσε. Ο Παναγιώτης ήταν ένα παιδί που μοιραζόταν τα πάντα με τους γύρω του. Ακόμα κι όταν ήταν ασθενής, είχε το βλέμμα του στραμμένο στους άλλους.

Παρ’ ότι έζησε τον χωρισμό των γονιών του σε μικρή ηλικία, αποτέλεσε στήριγμα για τη μητέρα του και αγκάλιασε με αγάπη και φροντίδα τον αδελφό που απέκτησε από τον γάμο της με τον Τάσο Βασιλακόπουλο, ο οποίος τον φρόντισε ως δικό του παιδί. Αλλά με την αγάπη πλαισίωσε και τα άλλα δύο αδέλφια του από τον γάμο του πατέρα του Θανάση Αγγελόπουλου, ο οποίος επίσης δεν έλειψε στιγμή από το πλευρό του γιου του.

Ο Παναγιώτης έζησε με πολλή αγάπη και φροντίδα που του πρόσφεραν απλόχερα οι γονείς του, οι γιαγιάδες και οι παππούδες του. Οι γονείς του αναζητούσαν θεραπευτική λύση σε κάθε γωνιά της γης μέχρι την τελευταία του στιγμή.

Σε όλη του την περιπέτεια είχε δίπλα του τη μεγάλη οικογένεια της «Φλόγας», όπως και τη γιατρό του Συλλόγου Αφροδίτη Γκινοπούλου, η οποία του πρόσφερε κάθε δυνατή φροντίδα τόσο κατ’ οίκον όσο και στο ΠΓΝΠ. Αξιοσημείωτη είναι και η φροντίδα που του επιφύλαξε το προσωπικό της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής με επικεφαλής τον καθηγητή Γαβριήλ Δημητρίου.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί αύριο στην Αγία Παρασκευή Πλατανόβρυσης Αχαΐας. Η ώρα δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι χθες.

Πηγή: pelop.gr

