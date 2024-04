Κοινωνία

Τροχαίο - Ίλιον: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε οδηγός ΙΧ

Πως συνέβη το τροχαίο και γιατί απαιτήθηκε η επέμβαση πυροσβεστών για να γίνει ο απεγκλωβισμός. Δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα του ο οδηγός.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Αγίου Φανουρίου και Καστοριάς, στο Ίλιον Αττικής.

Οδηγός ΙΧ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αφού ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις, αφού προηγουμένως το αυτοκίνητο του είχε προσκρούσει σε στύλο φωτισμού.

Επί τόπου έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν τον οδηγό από το αυτοκίνητο.

Ο 33χρονος οδηγός, που μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς", δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες το αυτοκίνητο έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ. όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, στη συμβολή των οδών Καστοριάς και Αγίου Φανουρίου στο Ίλιον Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 6, 2024

