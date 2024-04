Κόσμος

Φιντάν για F-16: Το θέμα έχει λυθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Τούρκος Υπ. Εξωτερικών για το θέμα των F-16 και τις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ, λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

-

Το θέμα των F-16 έχει λυθεί, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν λέγοντας ότι στην ατζέντα των αμερικανοτουρκικών σχέσεων θα είναι η πρόοδος και άλλων ζητημάτων.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους έπειτα από τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι η Τουρκία είναι σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ εδώ και 72 χρόνια. «Συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ εδώ και 72 χρόνια. Οι ένοπλες δυνάμεις μας συμμετέχουν ενεργά στις αποστολές του ΝΑΤΟ», ανέφερε.

Για την πώληση των αμερικανικών μαχητικών F-16, ο Τούρκος Υπουργός είπε: «Το θέμα των F-16 έχει λυθεί. Η πρόοδος και άλλων ζητημάτων θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Η προοπτική του Προέδρου μας είναι ότι θα προκύψει ένα πιο ισορροπημένο, ευρύτερο σύνολο σχέσεων στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις οι οποίες να μην είναι αποκλειστικά προσανατολισμένες στην ασφάλεια και να περιλαμβάνουν επίσης την οικονομία, την τεχνολογία, το εμπόριο και άλλους τομείς. Ο Πρόεδρός μας θα εκφράσει τις απαραίτητες απόψεις μας για αυτό το θέμα».

Εκλογή ΓΓ του ΝΑΤΟ

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε, έναν από τους υποψηφίους για Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια στις Βρυξέλλες πριν από δύο εβδομάδες, λέγοντας ότι «είναι πιθανό να επισκεφθεί την Τουρκία σύντομα. Εργαζόμαστε για την ημερομηνία».





Ειδήσεις σήμερα:

Συνέδριο “Future of Retail 2024” για το Λιανικό Εμπόριο (Live Blog)

Γυναικοκτονία - Δημογλίδου: Υπήρχαν όλα τα εφόδια για να σωθεί η Κυριακή, αλλά... (βίντεο)

Ασφαλιστικές εισφορές - Μιχαηλίδου: Έρχεται νέα μείωση και “πλαφόν” (βίντεο)