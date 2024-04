Αθλητικά

F1: Ο Φερστάπεν πήρε την pole position και στην Σουζούκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την πρώτη θέση του Grand Prix στην Ιαπωνία, που προβάλλεται αποκλειστικά από το ANT1+ και τον ΑΝΤ1.

-

Ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ο οποίος είναι επικεφαλής στην βαθμολογία, θα εκκινήσει από την πρώτη θέση του ιαπωνικού Grand Prix, που είναι ο τέταρτος αγώνας από τους 24 του εφετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 και θα διεξαχθεί αύριο (7/4) στην πίστα της Σουζούκα.

Ο Ολλανδός -τρις παγκόσμιος πρωταθλητής- «πιλότος» εξασφάλισε την τέταρτη pole position σε ισάριθμους αγώνες εφέτος, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Μεξικανό «ομόσταυλο» του, Σέρχιο Πέρες και στην τρίτη, τον Βρετανό, Λάντο Νόρις με McLaren.

Η πρώτη 10άδα της εκκίνησης, έχει ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) 1:28.197 Σέρχιο Πέρες (Red Bull) 1:28.263 Λάντο Νόρις (McLaren-Mercedes) 1:28.489 Κάρλος Σάϊνθ Jr (Ferrari) 1:28.682 Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin-Mercedes) 1:28.686 Οσκαρ Πιάστρι (McLaren-Mercedes) 1:28.760 Λιούις Χάμιλτον (Μercedes) 1:28.766 Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari) 1:28.786 Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) 1:29.008 Γιούκι Τσουνόντα (Racing Bulls-Red Bull) 1:29.413

Formula 1: Γκραν Πρι Ιαπωνίας σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+





Το 4ο Grand Prix του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην πίστα Σουζούκα της Ιαπωνίας, θα μεταδοθεί την Κυριακή, 7 Απριλίου, στις 08:00, ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

Όλα τα video με τις καλύτερες στιγμές του Grand Prix, των δοκιμών και των εκπομπών «Formula 1 Show» ανεβαίνουν σε real time στο https://www.antenna.gr/f1