Αθλητικά

Μπακς: Ήττα... έκπληξη για τα “ελάφια” (βίντεο)

Ακόμη ένα χαμένο παιχνίδι και μάλιστα απρόσμενα για την ομάδα του Μιλγουόκι.

Με πρωταγωνιστή τον Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, ο οποίος ευστόχησε σε 7 από τα 15 σουτ τριών πόντων που επιχείρησε και τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, οι Ράπτορς έκαναν την έκπληξη, επικρατώντας στο Μιλγουόκι με 117-111 των Μπακς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πολύ καλή απόδοση για τους νικητές, που μετρούσαν 15 (!) διαδοχικές ήττες από τους Μπακς, είχαν ο Μπάρετ και ο Κουίκλι με 26 και 25 πόντους, αντίστοιχα, ενώ ο δεύτερος «αγγιξε» το triple-double, με 11 ριμπάουντ κι εννέα ασίστ.

Αυτή ήταν η πέμπτη ήττα στα τελευταία έξι ματς για τα «ελάφια» και οι τρεις ήταν απέναντι σε αντιπάλους που αποκλείσθηκαν από τα πλέι οφ, όπως η Ουάσινγκτον και το Μέμφις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Δεδομένης της απουσίας του τραυματία Αντετοκούνμπο, ο Ντέμιαν Λίλαρντ επωμίσθηκε το βάρος για τους Μπακς και μετά από απουσία τριών αγώνων, επέστρεψε σε καλή κατάσταση, με 36 πόντους κι έξι ασίστ.

Ο Μίντλετον σημείωσε 21 πόντους και έδωσε έξι ασίστ, ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ από τον πάγκο και ο Μπρουκ Λόπεζ τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Τορόντο: 111-117

ΛΑ Κλίπερς-Γιούτα: 131-102

Ντάλας-Γκόλντεν Στέιτ: 108-106

Βοστώνη-Σακραμέντο: 101-100

Φοίνιξ-Μινεσότα: 97-87

Μέμφις-Ντιτρόιτ: 108-90

Χιούστον-Μαϊάμι: 104-119

Νέα Ορλεάνη-Σαν Αντόνιο: 109-111

Σικάγο-Νέα Υόρκη: 108-100

Ιντιάνα-Οκλαχόμα Σίτι: 126-112

Σαρλότ-Ορλάντο: 124-115

Ουάσιγκτον-Πόρτλαντ: 102-108

