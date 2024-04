Αθλητικά

NBA - Μπακς: Σε κρίση τα “ελάφια”, ηττήθηκαν από τους Γκρίζλις

Οι Μιλγουόκι Μπακς, μετά τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, ηττήθηκαν και από τους Μέμφις Γκρίζλις και δίνουν μάχη για να κρατήσουν την 2η θέση στην Ανατολή.

Νέα απρόσμενη ήττα γνώρισαν οι Μπακς, αυτή τη φορά από το Μέμφις στο Μιλγουόκι με 111-101. Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα στα τελευταία πέντε ματς για τα «ελάφια», που με ρεκόρ 47-29 παραμένουν στην δεύτερη θέση της Ανατολής αλλά δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη με δύο εβδομάδες να απομένουν για την έναρξη των playoffs. Από την πλευρά τους οι Γκρίζλις, που δεν παίζουν για κάτι, με ρεκόρ 26-50 καταλαμβάνουν την 13η θέση στη Δύση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε στον δεύτερο αγώνα του back-to-back της ομάδας αλλά ήταν εμφανώς κουρασμένος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους (10/19 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/3 βολές), 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 5 μπλοκ και 3 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς, που παρατάχθηκαν χωρίς τους Ντέιμιαν Λίλαρντ (τραυματίας), Κρις Μίντλετον (ξεκούραση) και Πατ Μπέβερλι (τραυματίας), ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 25 πόντους (5/7 τρίποντα) και 10 ριμπάουντ ενώ 19 πόντους και 7 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μπόμπι Πόρτις.

Για τους νικητές, που ήταν χωρίς τους Τζα Μοράντ, Μάρκους Σμαρτ και Ντέσμοντ Μπέιν, ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ έκανε μεγάλο ματς με 35 πόντους ενώ 15 πόντους και 12 ριμπάουντ είχε ο Τζι Τζι Τζάκσον.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Ράπτορς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/4) στις 03:00 και πάλι στο Μιλγουόκι.

