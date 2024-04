Πολιτισμός

Διεθνής Ημέρα του Κουντς: Εκδήλωση κατά της βίας από τους Σιίτες Μουσουλμάνους Ελλάδας

Οι ομιλητές εστίασαν σε όσα γίνονται στην Παλαιστίνη και τα δεινά που βιώνει ο πληθυσμός, που αποτέλεσε και το θέμα έκθεσης φωτογραφίας.

Με αφορμή την «Διεθνή Ημέρα του Κουντς», η κοινότητα των Σιιτών Μουσουλμάνων Ελλάδος διοργάνωσε εκδήλωση την Παρασκευή 5 Απριλίου σε αθηναϊκό ξενοδοχείο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προσωπικότητες από τον διπλωματικό και δημοσιογραφικό χώρο, μέλη Μ.Κ.Ο., καθώς και εκπρόσωποι διαφόρων Μουσουλμανικών κοινοτήτων.

Ο εκπρόσωπος της κοινότητας Σιιτών Μουσουλμάνων Ελλάδος, μιλώντας στους παρευρισκόμενους, τόνισε ότι ο πραγματοποίηση της «Διεθνούς Ημέρας του Κουντς» αναδεικνύει τη δέσμευση για αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Αυτή η ημέρα αποτελεί έναν φάρο ελπίδας και αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό παγκόσμιο κίνημα, αφιερωμένο στην καταπολέμηση της βίας, της καταπίεσης και των διακρίσεων, ενώ επιβεβαιώνει ακλόνητα τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Malek Hossein Givzad (Πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν), ο κ. Δρ. Mahdi Nik Khah Ghomi (Μορφωτικός Ακόλουθος), ο κ. Ramzi Al Insawi (Εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής παροικίας), ο κ. Δημήτρης Πλειώνης (Εκπρόσωπος BDS Greece), η κα. Μαρία Ανδρούτσου (Πρ. Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου), ο κ. Γιάννης Γούναρης (Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων & Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ), ο κ. Παναγιώτης Παπαδομανωλάκης (Δημοσιογράφος | Συντάκτης), η κα. Μαρία Νικολακάκη (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), η κα. Αλεξία Τσούνη (Σκηνοθέτρια & Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλαδικού Σωματείου Γυναικείων Δικαιωμάτων "Το Μωβ") και ο κ. Σωτήρης Καραλής (Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος, κα. Λαμπρινή Θωμά.

Επιπλέον, η εκδήλωση φιλοξένησε μια φωτογραφική έκθεση που ανέδειξε την σφαγή των παιδιών στην Παλαιστίνη από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το πρόγραμμα έκλεισε με ένα Δείπνο Ιφτάρ".

