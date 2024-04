Παράξενα

Κατερίνη: Έκλεψαν μανουάλια και κολυμπήθρα από εκκλησία!

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 42χρονου, του 17χρονου γιου του και του 25χρονου γαμπρού του.

Μια μπρούτζινη κολυμβήθρα και μανουάλια έκλεψαν τρεις άντρες Ρομά από παρεκκλήσι σε χωριό του δήμου Κατερίνης στην Πιερία.

Τα τρία άτομα, ένας 42χρονος, ο 17χρονος γιος του και ο 25χρονος γαμπρός του το μεσημέρι της 1ης Απριλίου 2024 επιβαίνοντας σε όχημα, πήγαν στο παρεκκλήσι και αφαίρεσαν τα μπρούτζινα θρησκευτικά αντικείμενα.

Πηγή: voria.gr

