Κοινωνία

Γλυφάδα: Αστυνομικοί…ανέβαλαν ραντεβού ανηλίκων για συμπλοκή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες παιδιά συνελήφθησαν προτού ξεκινήσει η μεταξύ τους συμπλοκή στο κέντρο της Γλυφάδας.

-

Συνολικά 25 ανήλικοι προσήχθησαν στην υποδιεύθυνση Νοτιοανατολικής Αττικής, το βράδυ του Σαββάτου.

Οι Αρχές έλαβαν την πληροφορία ότι, οι νεαροί θα συναντιόντουσαν για συμπλοκή και έφτασαν στο σημείο του ραντεβού πριν από αυτούς.

Οι ανήλικοι που προσήχθησαν είναι ηλικίας 14- 17 ετών και έχουν ενημερωθεί οι γονείς τους, οι οποίοι κλήθηκαν για καταθέσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσήνη: Καλλιεργούσε κάνναβη σε καλαμιώνα (εικόνες)

Ο ΟΦΗ “αποτελείωσε” τον ΠΑΣ Γιάννινα

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών από έως τις 12 Απριλίου