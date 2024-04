Κοινωνία

Γλυφάδα: Ελεύθεροι οι ανήλικοι που είχαν δώσει ραντεβού για... ξύλο

Μετά από πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου σε 25 προσαγωγές ανηλίκων.

Οι 25 ανήλικοι, που προσήχθησαν χθες το βράδυ, από την περιοχή της Γλυφάδας, αφέθηκαν, τελικά, ελεύθεροι, αφού, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία, μετά από πληροφορίες που είχε για ραντεβού ανηλίκων για συμπλοκές, προχώρησε το βράδυ σε 25 προσαγωγές, στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου της Ευρυάλης.

