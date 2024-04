Κοινωνία

Παιανία: Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος μοτοσικλετιστής φορούσε κράνος το οποίο όμως δεν τον προστάτεψε.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου στην Παιανίας Μαρκοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, είχαμε την σύγκρουση μηχανής με ΙΧ αυτοκίνητο. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού της μηχανής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής φορούσε κράνος το οποίο όμως δεν τον προστάτεψε καθώς έσπασε.

Στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, περιπολικό της Αστυνομίας όπως και όχημα της Πυροσβεστικής από το Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν Ανθυπολοχαγός προέλευσης ΕΜΘ, Τ.Σ, ηλικίας 46 ετών του Λόχου Στρατηγείου της Σχολής Ευελπίδων, με καταγωγή από τη Λάρισα.

Ειδήσεις σήμερα: