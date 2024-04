Πολιτική

Φωτιά στην Κρήτη – Κασσελάκης: Η πολιτική προστασία είναι εθνική ανάγκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συναντήσεις του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τους πρωτεργάτες της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ιεράπετρα.

-

Κοντά στους ανθρώπους «πυροσβέστες και εθελοντές- που έδωσαν μία από τις πρώτες φετινές μάχες με τις φλόγες», αυτή στο Λασίθι, βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ότι ήθελε να βρεθεί κοντά τους «να τους σφίξω το χέρι, να τους συγχαρώ ως πολίτης πάνω απ' όλα για τα ξενύχτια και την υπερπροσπάθειά τους».

«Ο άνεμος βοήθησε στο Λασίθι. Δε βοηθάει πάντα – το έχουμε ζήσει πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η αποτελεσματική πολιτική προστασία που ζητάμε αποτελεί πλέον εθνική ανάγκη, όταν οι πυρκαγιές ξεκινούν πια από τον Απρίλιο, ύστερα από έναν άνυδρο χειμώνα λόγω της κλιματικής κρίσης», αναφέρει. Τονίζει ότι η μόνη απάντηση είναι: σχέδιο, πόροι, συντονισμός, υποδομές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, βρέθηκε και στις καμένες εκτάσεις όπου ενημερώθηκε και για την κατάσταση της υγείας του 84χρονου που βρίσκεται ακόμα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

«Ο εθελοντισμός είναι ιερός. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τη νεολαία. Είναι αναγκαίο να διεκδικήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία από την ΕΕ για την κλιματική προσαρμογή, αλλά και να ενισχύσουμε την Πολιτική Προστασία», υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Νωρίτερα, ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ έξω από τον Άγιο Νικόλαο και εστίασε στο ότι ο αυτοκινητόδρομος δεν θα συνδέσει τον Άγιο Νικόλαο με τη Σητεία: «Θέλουμε να έχουμε αποκέντρωση ή όχι. Γιατί βάζουν διόδια; Πού είναι η νησιωτικότητα; Αντί για βιώσιμη ανάπτυξη, το κόστος του έργου διπλασιάστηκε κι ο σιδηρόδρομος δεν βρίσκεται καν στο σχεδιασμό. Πρόκειται για κοροϊδία. Όσα συμφέροντα στηρίζουν αυτήν την κοροϊδία δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ», ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας με το νοσηλευτή σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ, το απόγευμα θα περιοδεύσει στην πόλη της Ιεράπετρας, ενώ τη Δευτέρα θα επισκεφθεί τη Σητεία, ενδεχομένως τον Άγιο Νικόλαο, αλλά και θα έχει συνάντηση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου πριν πετάξει στις 15.00, με εκπροσώπους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Ήθελα να βρεθώ κοντά στους ανθρώπους -πυροσβέστες και εθελοντές- που έδωσαν μία από τις πρώτες φετινές μάχες με τις φλόγες.



Να τους σφίξω το χέρι, να τους συγχαρώ ως πολίτης πάνω απ’ όλα για τα ξενύχτια και την υπερπροσπάθειά τους.



Ο άνεμος βοήθησε στο Λασίθι. Δε βοηθάει πάντα… pic.twitter.com/d7d55mJgko — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 7, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο δολοφόνος της Κυριακής - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Σταϊκούρας: Μείωση ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα στο κέντρο των πόλεων

F1 - GP Ιαπωνίας: Το ατύχημα Ρικάρντο - Άλμπον στην εκκίνηση του αγώνα (βίντεο)