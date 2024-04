Οικονομία

“Τουρισμός για όλους”: Λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Πότε κλείνει η πλατφόρμα του Υπουργείου Τουρισμού για την υποβολή αιτημάτων. Τι περιλαμβάνει η παροχή.

Κλείνει τη Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 23.59 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024».

Να σημειώσουμε ότι το Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και φορέα υλοποίησης την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία (Μ.Α.Ε.)» προβλέπει:

α) Αυξημένη επιδότηση 200 ευρώ ανά δικαιούχο (από 150 ευρώ που προβλέπονταν στο προηγούμενο Πρόγραμμα),

β) Ποσό ύψους 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,

έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και πρόσκληση προϋποθέσεις.

Παράλληλα, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για υψηλότερη επιδότηση 400 ευρώ για ΑμεΑ με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με αναπηρία από 67% και άνω.

Όσον αφορά τους όρους πληρωμής ισχύουν τα παρακάτω:

Ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,.

Άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή σε δόσεις μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024, ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Αίτηση για το Πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν πολίτες που πληρούν τα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια:

ΑΤΟΜΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΑΜΑ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ)

ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 19.000 ευρώ

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 20.500 ευρώ

ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 22.000 ευρώ

ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 24.000 ευρώ

ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ 29.000 ευρώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)

ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 31.000 ευρώ

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 32.500 ευρώ

ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 34.000 ευρώ

ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 36.000 ευρώ

ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ 41.000 ευρώ

