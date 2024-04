Πολιτική

Κικίλιας: Ζητώ από όλους να συνειδητοποιήσουν ότι δεν παίζουμε με τη φωτιά

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Είτε από πρόθεση είτε εξ αμελείας, που δυστυχώς είναι και οι περισσότερες των περιπτώσεων όπως αυτή στην Ιεράπετρα, οι πυρκαγιές μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστες καταστροφές και να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές», επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του στο X, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας αναφέρει: «Είτε από πρόθεση είτε εξ αμελείας, που δυστυχώς είναι και οι περισσότερες των περιπτώσεων όπως αυτή στην Ιεράπετρα, οι πυρκαγιές μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστες καταστροφές και να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές. Ζητώ από όλους να συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι δεν παίζουμε με τη φωτιά. Υπάρχει τεράστια ευθύνη και η απροσεξία δεν είναι απλώς αδικαιολόγητη αλλά εγκληματική».

