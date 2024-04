Κοινωνία

Υπόθεση κακοποίσης παιδιών - Γιαννόπουλος: Εμείς καλέσαμε την αστυνομία και στείλαμε το περιπολικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του "Χαμόγελου του Παιδιού", μίλησε για τα κριτίρια υιοθεσίας, αλλά και για τα περιστατικά ενδοοικενειακής βίας.

-

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, σχετικά με την υπόθεση κακοποίησης, δύο υιοθετημένων παιδιών από την θετή μητέρα τους στην Ζάκυνθο.

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής της οικογένειας, ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε πως η οικογένεια επιλέγεται από τον αρμόδιο φορέα της Περιφέρειας, μετά από έλεγχο. «Η περιφέρεια έχει την εποπτεία της υιοθεσίας. Η οικογένεια πρέπει να παρακολουθείται για τουλάχιστον τρία χρόνια μετά από την υιοθεσία».

Όπως δήλωσε, η γειτόνισσα στην οποία προσέφυγαν τα παιδιά «Κάλεσε στο 1056 και στο Χαμόγελο. Εμείς καλέσαμε την αστυνομία και στείλαμε το περιπολικό, το οποίο πήρε τα παιδιά από την μητέρα τους».

Τόνισε πως είναι προτιμότερο, τα παιδιά να τα πάρει η εισαγγελία, ώστε να είναι κοντά σε ανθρώπους που γνωρίζουν και να παραμένουν κοντά σε ένα γνώριμο περιβάλλον, παρά να επιστρέψουν σε κάποια δομή του οργανισμού.

Υπογράμμισε πως και οι βιολογικοί γονείς τον παιδιών ήταν κακοποιητικοί. «Τα παιδία φιλοξενήθηκαν από εμάς το 2019 και μείνανε μαζί μας για 1,5 χρόνο».

Ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε πως όλα τα παιδιά χρειάζονται μία οικογένεια. «Η κοινωνική πρόνοια είναι υποστελεχωμένη. Η οικογένεια επιλέχθηκε επειδή ήθελε να υιοθετήσει τα παιδιά αυτά. Τα συγκεκριμένα παιδιά ήταν σε μια ηλικία που ήταν δύσκολο να υιοθετηθούν, αφού οι περισσότερες οικογένειες επιλέγουν παιδιά μικρότερης ηλικίας».

Υποστήριξε πως έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο επιστροφών παιδιών στον οργανισμό, τα οποία αργότερα εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά, εξαιτίας του εσωτερικευμένου θυμού τους.

Τέλος, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου», αναφέρθηκε και στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, λέγοντας πως οι γυναίκες που κακοποιούνται, βοηθούνται από τον οργανισμό. «Υπάρχουν διαθέσιμε δομές για να φιλοξενήσουν μητέρες με παιδιά, που είναι θύματα κακοποιητικής συμπεριφοράς. Το panic button, είναι καλό σαν ιδέα, πρέπει όμως να υπάρχουν σπίτια για να φιλοξενήσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας».





Ειδήσεις σημέρα:

Πάμπλο Πικάσο: Ο τολμηρός, πρωτοποριακός καλλιτέχνης

Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: “Το έγκλημα ήταν προμελετημένο”

Missing alert – Θεσπρωτία: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 33χρονου