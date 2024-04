Αθλητικά

Θεσσαλονίκη – οπαδική βία: Επίθεση σε οπαδό του Άρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες, του επιτέθηκαν και με σπρέι πιπεριού.

-

Επίθεση με οπαδικά κίνητρα δέχθηκε 33χρονος οπαδός του Άρη έξω από το σπίτι του, στη Θέρμη, το βράδυ της Κυριακής (7/4), μετά τον αγώνα των «κιτρινόμαυρων» με τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με πηγές από την Αστυνομία, στις 22:15, δύο άτομα φορώντας σκουρόχρωμα ρούχα και κράνη επιτέθηκαν στον 33χρονο έξω από το σπίτι του, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από το γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τον αγώνα του Άρη με τον Παναθηναϊκό.

Φέρε το πανό…

Ένας εκ των δραστών τον τράβηξε από τον αυχένα, ενώ ο άλλος έκανε χρήση σπρέι πιπεριού στο πρόσωπό του. Ο πρώτος είπε στον θύμα «φέρε το πανό» και τον χτύπησε με μπουνιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Οι δράστες επιβιβάστηκαν σε δύο μοτοσικλέτες, οι οποίες δεν έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας και τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναγνώρισε ποιας ομάδας οπαδοί ήταν.

Για τον τραυματισμό του 33χρονου δεν χορηγήθηκε παραγγελία για εξέταση από ιατροδικαστή, μιας που δεν το επιθυμούσε ο ίδιος και γιατί ο τραυματισμός του ήταν ελαφρύς.

Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Θέρμης σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας στους Αγωνιστικούς Χώρους.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σημέρα:

Πάμπλο Πικάσο: Ο τολμηρός, πρωτοποριακός καλλιτέχνης

Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: “Το έγκλημα ήταν προμελετημένο”

Ενδοοικογενειακή βία – Πάτρα: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει το άλμα της γυναίκας από το μπαλκόνι