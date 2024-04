Υγεία - Περιβάλλον

Άρτα - νοσοκομείο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν για να αφοπλίσουν ασθενή που απειλούσε το προσωπικό

Ο δράστης σε έξαλλη κατάσταση απειλούσε το νοσηλευτικό προσωπικό, αντιδρώντας στη μεταφορά του, από την παθολογική στην πνευμονολογική κλινική.

Πρωτοφανείς σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Νοσοκομείο της Άρτας όταν ένας 45χρονος ασθενής, ο οποίος επρόκειτο να μεταφερθεί από την παθολογική στην πνευμονολογική κλινική αντέδρασε στην επικείμενη μεταφορά και σε κατάσταση αμόκ άρπαξε ένα ψαλίδι και άρχισε να απειλεί τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό.

Νοσηλευτές και προσωπικό προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν αλλά στάθηκε αδύνατο. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις και περιπολικά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη έξω από το νοσοκομείο σε έξαλλη κατάσταση να απειλεί το προσωπικό ασφαλείας κρατώντας το ψαλίδι.

Παρά τις επιστάμενες συστάσεις των αστυνομικών να το πετάξει, αυτός αρνήθηκε και κινήθηκε εναντίον τους απειλητικά εξυβρίζοντας τους.

Ο 45χρονος δεν υπάκουσε σε καμία εντολή ούτε στις εκκλήσεις που του έγιναν με αποτέλεσμα τότε ένας από τους αστυνομικούς να πυροβολήσει στον αέρα, προς την πλευρά του δασυλλίου.

Ο πυροβολισμός σόκαρε τον άνδρα με αποτέλεσμα να του πέσει το ψαλίδι και στην συνέχεια να ακινητοποιηθεί.

Ο ασθενής οδηγήθηκε και πάλι στην κλινική, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία ενώ από την Εισαγγελία ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση.

