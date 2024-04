Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η έκλειψη, ο ανάδρομος Ερμής και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Για μια συγκεγχυμένη περίοδο με τα αντιφατικά μηνύματα λόγω της έκλειψης ηλίου στον Κριό, έκανε λόγο την Δευτέρα η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, στο σκηνικό προστίθεται και ο ανάδρομος Ερμής που φέρνει ανατροπές και πράγματα που περιμένουμε δεν γίνονται ή καθυστερούν αναιτιολόγητα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

