Κίνα: Έφτιαξαν μια... Σαντορίνη στην επαρχία Γιουνάν

Ο οικισμός διαθέτει λευκά κτίσματα, γαλάζιους τρούλους, σοκάκια και πανοραμική θέα στο νερό θυμίζοντας μια μικρογραφία της Σαντορίνης.

Μία μικρογραφία της… Σαντορίνης δημιούργησαν οι Κινέζοι στην επαρχία Γιουνάν πάνω στην πλαγιά του βουνού Cangshan και με θέα στη λίμνη Erhai.

Πρόκειται για έναν ορεινό οικισμό που ονομάζεται «Ιδανική Πολιτεία του Νταλί». Αποτελείται από τουριστικά πανδοχεία, boutique ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, διαμερίσματα και μικρούς ελικοειδείς δρόμους στολισμένους με λουλούδια και φυτά.

Καλύπτει έκταση 3700 στρεμμάτων, μια συνολική επένδυση 8 δισ. γιουάν. Βασίζεται στη Σαντορίνη, αλλά απέχει πολύ από το να είναι σαν την αυθεντική. Διαθέτει πάντως λευκά κτίσματα, γαλάζιους τρούλους, σοκάκια και πανοραμική θέα στο νερό.

Έχει γίνει το επίκεντρο και ο προορισμός για πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα, καθώς και για όσους αναζητούν εμβληματικές φωτογραφίες γάμου.

Για τους Κινέζους είναι ο φιλόδοξος τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών, ελκυστικός για έναν πληθυσμό που δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό αλλά μπορεί να αντέξει οικονομικά μια «διεθνή εμπειρία».

Όπως υποστηρίζουν εκείνοι που ξέρουν, οι Κινέζοι δεν θα αντιγράψουν ποτέ ένα μέρος εκτός αν το θαυμάζουν και το σέβονται πραγματικά.

