Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 53χρονου

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 53χρονου Στυλιανού Πάλλα, από τον Σταθμό Λαρίσης στην Αττική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 05/04/2024, εξαφανίστηκε από την περιοχή του σταθμού Λαρίσης στο κέντρο της Αθήνας, ο Στυλιανός Πάλλας, 53 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Στυλιανού Πάλλα σήμερα 08/04/2024 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple"

