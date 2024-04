Οικονομία

ΥΠΑ: Παράνομη η στάση εργασίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Τι αναφέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το πρόγραμμα εκτέλεσης πτήσεων και πως σχολιάζει την απόφαση των εργαζόμενων για την στάση εργασίας που είχαν προκηρύξει.

«Η 4ωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας για την Τρίτη 9/4/24, από τις 08:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι, κηρύχθηκε παράνομη μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών», αναφέρει η ΥΠΑ σε ανακοίνωση της.

Όπως τονίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, «Ως εκ τούτου, όλες οι πτήσεις θα εκτελεστούν κανονικά. Η ΥΠΑ τονίζει ότι προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού παράλληλα με την υποστήριξη του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, κάτι στο οποίο θα πρέπει να συνεισφέρουν με σύνεση και υπευθυνότητα όλοι οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας».

