Κοινωνία

Πανόρμου: Κοπέλα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από 59χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην κατοχή του 59χρονου βρέθηκε πορνογραφικό υλικό. Τι κατήγγειλε η νεαρή κοπέλα

-

Σεξουαλική επίθεση δέχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/4) μία κοπέλα 20 ετών στην οδό Πανόρμου στους Αμπελοκήπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν τη στιγμή που η 20χρονη, κινούμενη επί του πεζοδρομίου, πλησίασε έναν 59χρονο προκειμένου να ζητήσει μία πληροφορία.

Τότε ο άνδρας ξαφνικά της χίμηξε, την αγκάλιασε και άρχισε να την φιλά με την κοπέλα να αντιστέκεται σθεναρά και να βάζει τις φωνές.

Τελικά κατάφερε να του ξεφύγει και να καλέσει την ΕΛΑΣ. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, μετά από υπόδειξη της 20χρονης, εντόπισαν τον 59χρονο και του πέρασαν χειροπέδες.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας» και για «κατοχή πορνογραφικού υλικού» καθώς στο κινητό του εντοπίστηκαν γυμνές φωτογραφίες γυναικών.

Ειδήσεις σημέρα:

Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: “Το έγκλημα ήταν προμελετημένο”

Θεσσαλονίκη – ενδοοικογενειακή βία: Δάγκωσε και λήστεψε τη σύντροφο του

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης για Μαλένα και Ίριδα: Τώρα είμαι σίγουρος για τις δολοφονίες τους