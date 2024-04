Οικονομία

Αγορά Ακινήτων - Ισπανία: Τέλος η Golden Visa μέσω επενδύσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας μετά την απόφαση κατάργησης της "Χρυσής Βίζας"

-

Τέλος, στο πρόγραμμα απόκτησης golden visa για ξένους οι οποίοι αγοράζουν ακίνητο, επενδύοντας ποσό άνω των 500 χιλ. ευρώ, βάζει η Ισπανία, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα συνεδριάσει εντός της εβδομάδας, θα εξετάσει μια μελέτη αναφορικά με το θέμα της golden visa και των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Περίπου το 94% των golden visa που έχουν εκδοθεί, αφορούν ξένους που έχουν επενδύσει σε ακίνητα, δήλωσε ο Σάντσεθ.

Ειδήσεις σημέρα:

Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: “Το έγκλημα ήταν προμελετημένο”

Θεσσαλονίκη – ενδοοικογενειακή βία: Δάγκωσε και λήστεψε τη σύντροφο του

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης για Μαλένα και Ίριδα: Τώρα είμαι σίγουρος για τις δολοφονίες τους