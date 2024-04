Κόσμος

F-35: “Φρένο” στις παραγγελίες από τις ΗΠΑ, βλέπει ο τουρκικός Τύπος

Ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στην λειτουργία του λογισμικού αναβάθμισης των συστημάτων λειτουργίας των αεροσκαφών.

Υπήρξαν πολλά προβλήματα στο πακέτο αναβάθμισης με την ονομασία TR-3, που επρόκειτο να εφαρμοστεί στα αμερικανικά αεροσκάφη F-35. Μετά από τα απανωτά σφάλματα που προέκυψαν στο πρόγραμμα αναβάθμισης (retrofit) του λογισμικού και του υλικού που εγκαταστάθηκε στα νέα αεροσκάφη F-35A, το πρόγραμμα αναβλήθηκε επ' αόριστον, αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, αν δεν μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματα, η κατασκευάστρια Lockheed Martin σχεδιάζει να πραγματοποιήσει παραδόσεις με το πακέτο TR-2. Ενώ το όνειρο της Ελλάδας για το Block-4, το οποίο θα ήταν μια μεταγενέστερη έκδοση του TR-3, έμεινε για μια άλλη άνοιξη.

Η αναβάθμιση σε TR-3 (Technology Refresh-3) που είχε προγραμματιστεί για να εφαρμοστεί στα αμερικανικά αεροσκάφη F-35 κατέληξε σε φιάσκο.

Η Lockheed Martin εγκατέστησε το λογισμικό πακέτο TR-3 στα F-35 που μόλις βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής. Εάν το σύστημα λειτουργούσε ομαλά στα νέα αεροσκάφη, η εταιρεία θα εφάρμοζε την αναβάθμιση αυτή σε 149 επιπλέον αεροσκάφη που διαθέτει η αμερικανική πολεμική αεροπορία.

Ωστόσο, όταν το "ανανεωμένο" σύστημα προκάλεσε πολλαπλά σφάλματα στο αεροσκάφος, η εφαρμογή του εν λόγω πακέτου σε άλλα αεροσκάφη F-35 σταμάτησε προς το παρόν. Το Γραφείο Προγράμματος F-35 ανακοίνωσε ότι οι εργασίες αναβάθμισης του TR-3 αναβλήθηκαν επ' αόριστον.

Τα προβλήματα που υπήρξαν οδήγησαν στην αναβολή του στόχου του F-35 Block-4, το οποίο είχε προγραμματιστεί να επακολουθήσει το πακέτο TR-3.

Η Ελλάδα, η οποία έχει αιτηθεί την αγορά έως και 40 αεροσκαφών F-35A από τις ΗΠΑ, απαιτεί την έκδοση Block-4 των αεροσκαφών αυτών. Όμως δεδομένου ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη ούτε το πακέτο TR-3, που είναι η υποδεέστερη έκδοση των Block-4 στα αεροσκάφη, τα όνειρα της Αθήνας για μια ακόμα φορά κατέληξαν σε αδιέξοδο.

Δεν κατέστη δυνατό για τον Απρίλιο, θα οριστεί νέα ημερομηνία

Ο Russ Goemaere, εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου των προγραμμάτων F-35, δήλωσε τα εξής στον αμερικανικό αμυντικό Τύπο:

"Η μετασκευή (retrofit) του TR-3 σε 149 αεροσκάφη είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Απρίλιο, με στόχο να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε με τους πελάτες των F-35 για να ορίσουμε μια νέα ημερομηνία για τις αλλαγές με βάση διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και των αλυσίδων εφοδιασμού.

Τα πολύ ικανά αεροσκάφη τζετ TR-2 θα συνεχίσουν να εκτελούν επιχειρησιακές αποστολές καθώς περιμένουν να ξεκινήσουν οι μετατροπές σε TR-3.

Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο ζήτημα της ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων των TR-3 και Block-4, καλύπτοντας το υλικό και το λογισμικό, και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε τις δοκιμές".

Ο στρατός των ΗΠΑ δεν αποδέχεται τα νέα F-35

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ περιμένει από τον Ιούλιο του 2023 να εφαρμοστεί το πακέτο αναβάθμισης λογισμικού/hardware TR-3 τουλάχιστον στα νέα F-35 παραγωγής. Ωστόσο, εξαιτίας των πολλαπλών προβλημάτων που προέκυψαν στο πρόγραμμα, το οποίο έχει καθυστερήσει ήδη πολλές φορές, το Πεντάγωνο δεν αποδέχεται να ενσωματώσει τα νέα F-35 στα αποθέματα της.

Η Lockheed Martin, η οποία έχει βάλει προ πολλού στο ράφι το σχέδιο του Απριλίου, τώρα στοχεύει να επιλύσει τα προβλήματα του TR-3 έως τον Σεπτέμβριο.

Εάν η εταιρεία δεν μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματα, σκοπεύει να συνεχίσει τις παραδόσεις με το πακέτο TR-2.

Η πηγή υπερηφάνειας μετατράπηκε σε πονοκέφαλο

Οι παρακάτω γραμμές από το ρεπορτάζ του Breaking Defence δείχνουν ότι οι ΗΠΑ , που απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα, αντιμετωπίζουν ένα σωρό προβλήματα στο έργο των F-35:

"Το πακέτο TR-3, με έναν ισχυρότερο επεξεργαστή, περισσότερη μνήμη και μια πανοραμική οθόνη πιλοτηρίου που συνδυάζει μια σειρά δυνατοτήτων στο δρόμο προς το Block-4, αποτελούσε πηγή υπερηφάνειας για τη Lockheed, αλλά πλέον έχει μετατραπεί σε έναν πονοκέφαλο μπροστά στα αναδυόμενα προβλήματα.

Η εταιρία εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι μπορεί να παράγει 156 αεροσκάφη ετησίως, αλλά ως αποτέλεσμα των προβλημάτων του TR-3, αναμένεται να παραδοθούν μόνο 75 έως 110 νέα αεροσκάφη stealth το 2024".

Τον Δεκέμβριο, ο αντιστράτηγος Mike Schmidt, επικεφαλής του προγράμματος F-35, προειδοποίησε τα μέλη του Κογκρέσου για τις ελλείψεις υλικού TR-3 και επέστησε την προσοχή σε ορισμένα προβλήματα που υπάρχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο Σμιντ, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, δήλωσε ότι η παραλαβή αρκετών απροσδιόριστων εξαρτημάτων TR-3 αποτελούσε κίνδυνο τόσο για τα αεροσκάφη που μόλις βγήκαν από τη μαζική παραγωγή όσο και για τις προγραμματισμένες αναβαθμίσεις. "Το υλικό του TR-3 δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές μας απαιτήσεις", δήλωσε ο Σμιντ.

Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν επίσης την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ να μειώσει την παραγγελία της για νέα F-35 από τη Lockheed Martin.

