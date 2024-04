Αθλητικά

Μόντε Κάρλο Masters: Ο Τσιτσιπάς πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο

Ο Έλληνας τενίστας εκμεταλλεύθηκε την εγκατάλειψη του Σέρβου Λάσλο Τζέρε και πέρασε στον επόμενο γύρο.

Με το... δεξί μπήκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά της κατηγορίας ATP Masters 1000 που διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο 12 στην παγκόσμια κατάταξη) εκμεταλλεύθηκε την εγκατάλειψη του Σέρβου Λάσλο Τζέρε (Νο 34 στον κόσμο), στη διάρκεια της μεταξύ τους αναμέτρησης για τη φάση των «64», και, ενώ προηγείτο σε εκείνο το σημείο με 6-3, 3-2, πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο της χωμάτινης διοργάνωσης. Εκεί ο 25χρονος πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Νικολάς Τζάρι (Χιλή)-Τομάς Μαρτίν Ετσεβέρι (Αργεντινή).

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει "break" και να προηγηθεί 3-1, ενώ αμέσως μετά ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-1. Ακολούθως ο Έλληνας τενίστας «έσπασε» εκ νέου το σερβίς του αντιπάλου του και προηγήθηκε 5-1, ενώ, παρά την άμεση «απάντηση» με "break" του Τζέρε, ο οποίος μείωσε σε 5-3, ο Τσιτσιπάς «έκλεισε» το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς «έσπασε» το σερβίς του Τζέρε και προηγήθηκε 3-2. Λίγο αργότερα ο Έλληνας πρωταθλητής προηγήθηκε 30-0 στο έκτο γκέιμ, με τον Τζέρε να εγκαταλείπει και τον Τσιτσιπά να παίρνει την πρόκριση για τους «32» του τουρνουά.

