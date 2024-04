Κοινωνία

Ζάκυνθος - Κακοποίηση παιδιών: αρνείται τις κατηγορίες η μητέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει η δικηγόρος της μητέρας που κατηγορείται ότι κακοποιούσε τα υιοθετημένα παιδιά της.

-

Ελεύθερη αφέθηκε η 49χρονη θετή μητέρα, η οποία κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των δύο ανήλικων, υιοθετημένων, παιδιών της, αφού της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, με τριετή αναστολή.

Σύμφωνα με το ermisnews.gr η γυναίκα αρνείται όλες τις κατηγορίες περι κακοποίησης των παιδιών της.

Η κ. Αγγελική Ξένου, Δικηγόρος της κατηγορούμενης δήλωσε σχετικά με την μητέρα και την συμπεριφορά της προς τα παιδιά της:

“Η μητέρα προφανώς και αρνείται τις κατηγορίες γιατί είναι βαρύτατες. Αυτή την στιγμή, κατηγορείται οτι τα τελευταία 3 χρόνια κακοποιεί τα παιδιά της. Αυτά τα χρόνια όπου τα έχει υιοθετήσει. Αυτή είναι μια μητέρα που προσπαθούσε με τον αποβιώσαντα να αποκτήσουν παιδιά τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτό και μόνο του δηλώνει μια βαθιά επιθυμία για να αποκτήσουν παιδιά. Όχι να τα αποκτήσεις για να τα κακοποιείς. Επομένως, αρνείται κάθε είδους κατηγορίες. Αυτό θα το κρίνει και το Δικαστήριο”.

Η κ. Α. Ξένου ανέφερε για το συγκεκριμένο περιστατικό τα εξής:

“Η μητέρα αρνείται ότι έκανε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρξε καμία βιαιοπραγία προς τα παιδιά. Υπήρξε ένα επεισόδιο πάνω στην ένταση και τον επίπληξε όπως μια μαμά το παιδί της. Για κανένα λόγο δεν μιλάμε για χτυπήματα και μώλωπες για τα οποία έχει κατηγορηθεί. Η μητέρα σε καμία περίπτωση δεν έχει προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Είναι μια γυναίκα που πραγματικά ήθελε να αποκτήσει παιδιά. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα αποδειχτούν στην συνέχεια. Δεν το θέλει με τίποτα να δοθούν τα παιδιά σε κάποια δομή. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση ψυχολογικά. Θέλει και η ίδια να πείσει το Δικαστήριο ότι σε κάθε περίπτωση θέλει μια δεύτερη ευκαιρία. Ειδικά τώρα που βρίσκεται σε μια κακή κατάσταση λόγω του χαμού του συζύγου της. Είναι μια πολύ άσχημη περίοδος για αυτήν και πόσο μάλλον να χάσει τα παιδιά της.”

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Το Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφορικά με το περιστατικό κακοποίησης των δύο ανήλικων παιδιών από τη μητέρα τους στη Ζάκυνθο, ενημερώνει για τις ενέργειές του:

Το 2019 τα δύο ανήλικα παιδιά απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον και φιλοξενήθηκαν στον Οργανισμό για 1,5 χρόνο.

Το 2020, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υιοθεσίας & Αναδοχής (Anynet), και όπως προβλέπεται στον Νόμο 4538/2018 (Μέτρα για την Υιοθεσία και Αναδοχή και άλλες Διατάξεις), τα παιδιά συνδέθηκαν με θετό ζευγάρι, εγκεκριμένο από την αρμόδια Περιφέρεια (Ιονίων Νήσων).

Το 2021 τα παιδιά εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην οικία των θετών γονέων και στο τέλος του ίδιου έτους εκδόθηκε η απόφαση υιοθεσίας από το αρμόδιο δικαστήριο. Μετά την έκδοση απόφασης υιοθεσίας εκ του νόμου προβλέπεται εποπτεία της υιοθεσίας για τρία έτη από την αρμόδια Περιφέρεια, στην προκειμένη περίπτωση την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Στις 6 Απριλίου 2024 δεχτήκαμε κλήση από πολίτη όπου μας ενημέρωσε πως το ένα, εκ των δύο, ανηλίκων παιδιών εκμυστηρεύτηκε ότι η μητέρα τούς ασκεί σωματική βία. Το παιδί είχε εμφανή σημάδια σωματικής κακοποίησης.

Επιπλέον, ενημερωθήκαμε ότι πολύ πρόσφατα ο πατέρας των παιδιών αυτοκτόνησε.

Άμεσα ενημερώσαμε το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και παράλληλα την Εισαγγελία Ζακύνθου.

Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε πως τα παιδιά μεταφέρθηκαν και παραμένουν σε ασφαλές περιβάλλον, σε νοσοκομείο της περιοχής ενώ παράλληλα δρομολογήθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές και οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία τους.

Το Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση του Οργανισμού συνεχίζει να βρίσκεται στη διάθεσή τόσο των παιδιών όσο και των αρμόδιων Αρχών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», εδώ και 28 χρόνια, ως φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών με συνέπεια και αφοσίωση δίνει αγώνα με όλες τις δράσεις και τις υπηρεσίες του για την προστασία κάθε παιδιού σε ανάγκη ή κίνδυνο, πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, για να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και να τους παρέχει την ποιότητα ζωής που δικαιούνται.

Η τεκνοθεσία και η αναδοχή αποτελούν θεσµούς µε ουσιαστικό όφελος για όσα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από τη βιολογική τους οικογένεια και ο στόχος είναι πρωτίστως να λειτουργούν θεραπευτικά. Μέσω της αποκατάστασης σε ανάδοχη ή θετή οικογένεια κάθε παιδί πρέπει να λαμβάνει φροντίδα και άνευ όρων αποδοχή και αγάπη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του και βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί θύμα βίας καλέστε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056».

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116 111»."





Ειδήσεις σημέρα:

Θεσσαλονίκη – ενδοοικογενειακή βία: Δάγκωσε και λήστεψε τη σύντροφο του

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης για Μαλένα και Ίριδα: Τώρα είμαι σίγουρος για τις δολοφονίες τους

Τροχαίο - Κρήτη: Διασωληνώθηκε 18χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ