Basket League: “Περίπατος” του Αμαρουσίου απέναντι στην Καρδίτσα (εικόνες)

Χαμηλότερη των προσδοκιών η επίδοση των Θεσσαλών μέσα στο Μαρούσι, όπου οι οικοδεσπότες επικράτησαν.

Μετά από τρεις σερί ήττες, το Μαρούσι πάτησε... γκάζι στην τελευταία περίοδο κόντρα στην Καρδίτσα και με πρωταγωνιστές τους Γιαννόπουλο, Ραντούλιτσα και Τζούιστον (άπαντες από 17 πόντους) και νίκησε εύκολα με 91-70 βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 8-16. Το ίδιο ρεκόρ έχει πλέον και η θεσσαλική ομάδα η οποία γνώρισε την πρώτη ήττα της, μετά από δύο σερί νίκες, στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική των Πλέι Άουτ της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 24-14, 43-31, 65-57, 91-70

Με πολύ καλή άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση το Μαρούσι πήρε εξαρχής «κεφάλι» στο σκορ κι έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +10 (24-14).

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν τη διαφορά και στους 16 πόντους (32-16) στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, όμως η Καρδίτσα έβγαλε αντίδραση κι άρχισε σταδιακά να «μαζεύει» τη διαφορά, μειώνοντας στο 65-51 στα μισά της τρίτης περιόδου. Στο φινάλε όμως το Μαρούσι βρήκε λύσεις απ’ τον Γούνταρντ, έβαλε πολλά «μεγάλα» σουτ και «καθάρισε» εύκολα τον αγώνα ως το τελικό 91-70, απέχοντας πλέον μία νίκη απ’ την οκτάδα.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Μηλαπίδης, Χατζημπαλίδης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΡΟΥΣΙ (Νίκος Βετούλας): Χίλ 2, Στασινός 10 (3), Τζούιστον 17, Ραντούλιτσα 17 (1), Γιαννόπουλος 17 (1), Μπόγρης, Μπρίσκοου 8, Φιλιππάκος, Νικολαΐδης 5 (1), Ιορδάνου 7 (1), Γούνταρντ 8 (2), Χάασε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπιουκάναν 12, Μενέγκα 11, Καμπερίδης, ΜακΚάλουμ 6, Μακ 13, Καπετάκης, Δίπλαρος 11 (3), Χρηστίδης, Τσύκας, Σίμπερτ 11 (3), Γιάνκοβιτς 6.

