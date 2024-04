Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 9 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, 9 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ευψυχίου (1) μάρτυρος του εν Καισαρεία (†362), Βαδίμου αρχιμανδρίτου. Άβδιού και των εν Περσία τελειωθέντων 300 αιχμαλώτων. Οσιομαρτύρων Ραφαήλ αρχιμανδρίτου, Νικολάου διακόνου, Ειρήνης της νεανίδος, των εν Λέσβω, και των συν αυτοίς αθλησάντων (†1463)

Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 06:57, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 19:55.

Η Σελήνη είναι 0.7 ημερών

Ο βίος του αγίου Ευψύχιου

O άγιος Ευψύχιος έζησε στο χρόνια του δυσεβούς αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Ήταν άνθρωπος πού εμφορούταν από ζήλο για την πίστη του γι` αυτό και δεν άντεχε να βλέπει να παραβιάζεται και να καταπατείται η ορθόδοξη διδασκαλία και να θριαμβεύει η λατρεία των άψυχων ειδώλων. Γι` αυτό όταν στην Καισάρεια της Καππαδοκίας ο Ιουλιανός έκτισε ναό της θεάς τύχης, στον οποίο προκλητικά προσκυνούσαν οι ειδωλολάτρες, ο Ευψύχιος πήρε μαζί του και μερικούς άλλους θαρραλέους νέους και γκρέμισαν το μικρό είδωλο της θεάς. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αξιωματούχο της πόλης, τον οποίο με πολλή παρρησία έψεξε για τις πράξεις του , κατηγορώντας τον Ιουλιανό ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να αλλάζει την χριστιανική πίστη για την οποία τόσο αίμα χύθηκε. Γνώριζε βέβαια ο άγιος, ότι η απόφαση θα ήταν καταδικαστική. Πραγματικά οι συνεργάτες του καταδικάστηκαν σε βασανιστήρια και εξορίες ενώ ο ίδιος ως αρχηγός του όλου εγχειρήματος καταδικάστηκε σε θάνατο με αποκεφαλισμό. Έτσι κέρδισε αντί της φθαρτής ζωής τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

Πηγή: ecclesia.gr

