Σεισμός στην Αμφιλοχία

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αμφιλοχία.

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 00:59 σε απόσταση 3 χιλιομέτρων δυτικά της Αμφιλοχίας, ή 246 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 13,1 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός, χωρίς να υπάρξουν ζημιές.

