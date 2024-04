Τεχνολογία - Επιστήμη

Κλιματική κρίση: Παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας τον Μάρτιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία για την άνοδο της θερμοκρασίας συνεχώς επιβεβαιώνονται.

-

Ο Μάρτιος του 2024 ήταν ο πιο θερμός Μάρτιος που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο και εγγράφτηκε στη σειρά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών που διαδέχονται το ένα το άλλο τους τελευταίους δέκα μήνες, ανακοινώνει σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, κάνοντας επίσης λόγο για νέο μηνιαίο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασιών στις θάλασσες της υφηλίου.

Συνέπεια αυτής της αδιάλειπτης σειράς ιστορικών υψηλών είναι το ότι «η παγκόσμια μέση θερμοκρασία τους τελευταίους 12 μήνες είναι η υψηλότερη που καταγράφτηκε ποτέ» και ξεπερνά κατά «1,58° Κελσίου τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής» εξαιτίας των δεκαετιών έκλυσης αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου — οι συνέπειες του οποίου επιτείνονται από τα μέσα του 2023 λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο, τόνισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, η υποδιευθύντρια της υπηρεσίας για την κλιματική αλλαγή (C3S) στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρκόπουλο: Τροχαίο δυστύχημα - Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα

Σεισμός στην Αμφιλοχία

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Τρίτη