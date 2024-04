Τεχνολογία - Επιστήμη

Ολική έκλειψη Ηλίου: Την απόλαυσαν εκατομμύρια άνθρωποι σε 15 αμερικανικές πολιτείες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακά ''κλικ'' από το σπάνιο φαινόμενο που μάγεψε εκατομμύρια ανθρώπους σε 15 πολιτείες της Αμερικής.

-

Όλος ο πλανήτης, με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, απόλαυσε την ολική έκλειψη ηλίου τη Δευτέρα (8.4.2024). Οι τυχεροί που βρίσκονταν στην Αμερική κατάφεραν να τη δουν με τα ειδικά γυαλιά, όλοι οι υπόλοιποι ωστόσο θαυμάσαμε το σπάνιο φαινόμενο από τους υπολογιστές μας.

Οι εικόνες από την ολική έκλειψη ηλίου είναι μοναδικές. Μικροί και μεγάλοι μαγεύτηκαν από το σπάνιο φαινόμενο του ηλιακού μας συστήματος.



Στο μεξικανικό θέρετρο Μασατλάν χιλιάδες περίμεναν για ώρες για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο, μια ορχήστρα έπαιζε τη μουσική από την κινηματογραφική ταινία «O Πόλεμος των Άστρων» («Star Wars»). Στην κορύφωση του φαινομένου, όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Η χθεσινή έκλειψη ηλίου ήταν ορατή σε 15 αμερικανικές πολιτείες, από το Τέξας μέχρι το Μέιν, προτού έρθει η σειρά των κατοίκων του ανατολικού Καναδά. Μικρές αγροτικές πόλεις – όπως το Αντβάνς του Μισούρι, με πληθυσμό περίπου 1.300 κατοίκων – δέχθηκαν χιλιάδες επισκέπτες.

Την κατάλληλη στιγμή όλοι φορώντας τα ειδικά γυαλιά έστρεψαν το βλέμμα προς το ουρανό και θαύμασαν το υπέροχο παιχνίδι του ηλιακού συστήματος μας.



Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου αναμένεται τον Αύγουστο του 2026, αλλά θα είναι ορατή κυρίως σε Ισλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και περιοχές της Ρωσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρκόπουλο: Τροχαίο δυστύχημα - Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Τρίτη

Ενδοοικογενειακή βία – Αιτωλικό: Χτύπησε με τούβλο τη γυναίκα του