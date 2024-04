Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: 11 περιστατικά σε μία μέρα

Τα περιστατικά που καταγράφηκαν μόνο τη Δευτέρα στα αστυνομικά τμήματα της χώρας.

Το ένα μετά το άλλο καταγράφονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στα Αστυνομικά Τμήματα όλης της χώρας.

Ακολουθεί ο απολογισμός της Ελληνικής Αστυνομίας για τα δώδεκα περιστατικά που καταγγέλθηκαν σε όλη την Ελλάδα τη Δευτέρα.

Άγιος Παντελεήμονας: Απείλησε την πρώην σύντροφό του

Από Αστυνομικούς της ΟΠΚΕ συνελήφθη ημεδαπός γεν. 2001, κατηγορούμενος για παράβαση Ν. «Περί ενδοοικογενειακής βίας» και Ν. «Περί οπλών». Ειδικότερα, ο ανωτέρω απείλησε την πρώην σύντροφο του, ημεδαπή γεν. 2005 και σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στη κατοχή του -4,1- γραμ. κάνναβης.

Ο νεαρός συνελήφθη από τους αστυνομικούς του ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα.

Ορχομενός: Μάνα και κόρη κατήγγειλαν τον πατέρα – Τις έδιωξε από το σπίτι και τις παρακολουθούσε

Συνελήφθη ο (Α) ημεδαπός, γεν. 1951, κατόπιν καταγγελίας σε βάρος του, από την κόρη του, (Β) ημεδαπή, γεν.1986 και την εν διαστάσει σύζυγό του, (Γ) ημεδαπή, γεν. 1961, διότι, έναντι (α) τόπο και χρόνο, ο (Α) εξανάγκασε την (Β) να εγκαταλείψει οικία, ιδιοκτησίας του (Α), που της είχε παραχωρήσει και διέμενε τον τελευταίο καιρό μαζί με τα τρία (3) ανήλικα τέκνα της, ενώ στον έναντι (β) τόπο και χρόνο, ο (Α) οδήγησε με επικίνδυνο τρόπο το αυτοκίνητό του, διερχόμενος σε πολύ κοντινή απόσταση από την (Γ), προκαλώντας τοιουτοτρόπως τρόμο και ανησυχία σε αυτήν. Επιπλέον, σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, ο δράστης γνώριζε τις κινήσεις της καθημερινότητας τους, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία σε αυτές, καθώς θεωρούν ότι τις παρακολουθεί.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Ορχομενού

Χαλκίδα: Χτύπησε την ανήλικη κόρη της

Η (Α) ημεδαπή, γεν. 2011, μετέβη στο Α.Τ. Χαλκίδας και κατήγγειλε ότι, η μητέρα της, (Β) ημεδαπή, γεν. το 1969, στον έναντι (β) τόπο και χρόνο, ένεκα φραστικού επεισοδίου εντός της οικίας τους, την εξύβρισε και της έθραυσε το κινητό της τηλέφωνο. Επίσης κατήγγειλε ότι, στον έναντι (α) τόπο και χρόνο, η (Β) την τράβηξε από τα μαλλιά και την έριξε στο έδαφος, λακτίζοντάς την στην περιοχή του κεφαλιού, επισημαίνοντας πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της μητέρας της. Επίσης, στο Α.Τ. Χαλκίδας κλήθηκε και προσήλθε ο πατέρας της (Α), (Γ) ημεδαπός, γεν. 1970, ο οποίος δήλωσε ομοίως ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συζύγου του (Β). Παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της παθούσης.

Χαλκίδα: Κατήγγειλε τον γιο της για ξυλοδαρμό

Η (Α) ημεδαπή, γεν. 1958, μετέβη στο Α.Τ. Χαλκίδας και κατήγγειλε ότι, ο υιός της, (Β) ημεδαπός, γεν. 1978, στον έναντι τόπο και χρόνο, εντός της οικίας του, την ράπισε και την έσπρωξε, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά. Παθούσα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη και αιτήθηκε την ακούσια ψυχιατρική εξέτασή του. Παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της παθούσης.

Τιθορέα: Την απείλησε ο πατέρας της, την προστάτευσαν οι Αρχές

Η (Α) ημεδαπή, γεν. 1996, υπέβαλε έγκληση σε βάρος του πατέρα της, (Β) ημεδαπού, γεν. 1960, διότι στον έναντι τόπο και χρόνο, ενώ η εγκαλούσα μετέβη στην πατρική της οικία, προκειμένου παραλάβει προσωπικά της αντικείμενα, ο (Β) την απείλησε λεκτικά και την εξύβρισε. Η εγκαλούσα για την ασφάλειά της, παρέμεινε στο Α.Τ. Αμφίκλειας, προκειμένου πρωινές ώρες της 09-04-2024, μεταφερθεί σε ξενώνα φιλοξενίας γυναικών στη Λαμία.

Αιτωλοακαρνανία: Ανήλικος απείλησε τον πατέρα και την αδερφή του

Έναντι τόπο και χρόνο, μετέβησαν στο Α.Τ. Κατούνας οι: Α) ημεδαπός γεν.1970 και Β) ημεδαπή γεν.2006 (πατέρας - κόρη) και κατέθεσαν ότι ο Γ) ημεδαπός γεν.2010, (υιός- αδελφός ), ο οποίος αναζητείται, τους εξύβρισε και τους απείλησε με διάφορες φράσεις. Επίσης τους απείλησε με μαχαίρι που βρήκε στην κουζίνα της οικία τους προκαλώντας τους φόβο.

Αιτωλικό: Χτύπησε με τούβλο τη γυναίκα του

Έναντι τόπο και χρόνο, ο Α) ημεδαπός, γεν.1973, ο οποίος αναζητείται , προκάλεσε σωματική βλάβη στο κεφάλι με τη χρήση ενός τούβλου στην σύζυγο του Β) ημεδαπή γεν. 1976, ενώ την απείλησε και εξύβρισε με διάφορες φράσσεις. Πράξεις καταγγέλθηκαν την 15:20’ ώρα της 08-04-2024 από την παθούσα στην αρμόδια υπηρεσία. Ανωτέρω παθούσα μεταφέρθηκε με υπηρεσιακό όχημα του Α.Τ. Αιτωλικού στο Κ.Υ. Αιτωλικού και εν συνεχεία στο Γ.Ν. Μεσολογγίου για τις πρώτες βοήθειες. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε με υπηρεσιακό όχημα σε ασφαλή τοποθεσία συγγενικού προσώπου της.

Πάτρα: Απείλησε την πρώην του έξω από το σπίτι της

Η Α) ημεδαπή γεν.1994 υπέβαλε έγκληση (Ενδοοικογενειακή Σωματική Βλάβη) (Νομοθεσία περί Ενδοοικογενειακής Βίας) και του άρθρου 378Π.Κ.(Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας), σε βάρος του πρώην συντρόφου της Β) ημεδαπού γεν.1987, πράξεις που έλαβαν χώρα την 08-04-2024 και ώρα 11:30΄, έξω από την οικία της στην Πάτρα, επί της οδού Ιωάννη Αντωνοπούλου αρ.21. Παθούσα δεν επιθυμούσε εξέταση από Ιατροδικαστή.

Ναύπακτος: Κατήγγειλε τον σύζυγό της

Έναντι τόπο και χρόνο, από αστυνομικούς του Α.Τ. και του Τ.Τ. Ναυπακτίας συνελήφθη ο Α) αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας (επ.) γεν.1964, κατόπιν έγκλησης που υπέβαλε σε βάρος του, η σύζυγος του Β) αλλοδαπή υπήκοος Αλβανίας γεν.1964, για παράβαση διατάξεων των άρθρων 361 Π.Κ «εξύβριση» και του Ν. 3500/2006 «Ενδοοικογενειακή βία – απόπειρα ενδοοικογενειακής σωματική βλάβης – ενδοοικογενειακή απειλή», πράξεις που έλαβαν χώρα την 15:00΄ ώρα της 08-04-2024 στη Μακύνεια Αντιρρίου.

Πάτρα: Φώναζε έξω από το σπίτι της πρώην του και των παιδιών του και έξω από το σχολείο του

Έναντι τόπο και χρόνο, μετέβη στο Γ΄Α.Τ. Πατρών η Α) ημεδαπή και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του Β) ημεδαπού γεν. 69, διότι α) παραβίασε: 1) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και την 2) απόφαση του Τριμελούς Πλημ. Πατρών, εκ των οποίων η δεύτερη εξ αυτών του απαγορεύει να πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων, β) την 07-04-2024 και ώρα 21:30 εμφανίστηκε έξωθεν την οικίας της, σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων, και φώναζε δυνατά, δημιουργώντας σε αυτήν φόβο και ταραχή και καθώς και στα ανήλικα τέκνα του, που έχει με απόφαση επιτροπείας, γ) την 08-04-2024 και ώρα 14:00 με την επίσκεψή του στο 5Ο Γυμνάσιο Πατρών, όπου φοιτούν, τους προκάλεσε τρόμο και ανησυχία.

Ρέθυμνο: Απείλησε με μαχαίρι κι έκλεψε τη μητέρα του

Συνελήφθη ημεδαπός γεν.1980, έπειτα από καταγγελία της μητέρας του ημεδαπής γεν.1963, διότι την πλησίασε με μαχαίρι και την απείλησε ότι θα την σκοτώσει ενώ χωρίς να γίνει αντιληπτός, σε έτερο χρόνο, της αφαίρεσε από επιχείρηση που διατηρεί (1) δρεπανοκατσάβιδο. Στην κατοχή του δράστη και στην οικία του βρέθηκε ακατέργαστη κάνναβη βάρους (5,7) γραμμαρίων, (2) μαχαίρια και (1) δρεπανοκατσάβιδο.

Ο άνδρας συνελήφθη από το ΑΤ Ρεθύμνου

Σαντορίνη: Χτύπησε την σύντροφό του στο πρόσωπο

Η υπήκοος Αλβανίας γεν.1992 στην Αλβανία υπέβαλε έγκληση σε βάρος του υπηκόου Αλβανίας γεν.1995 στην Αλβανία με τον οποίο διατηρεί σχέση για ενδοοικογενειακή βία. Ειδικότερα υπαίτιος προκάλεσε στην εγκαλούσα σωματικές βλάβες χτυπώντας την στο πρόσωπο με τα χέρια του. Παθούσα μετέβη στο Γ.Ν. Θήρας για παροχή πρώτων βοηθειών. Δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Δράστης κατόπιν επισταμένων αστυνομικών ερευνών αναζητηθείς, εντοπίστηκε και συνελήφθη την ιδία και περί ώρα 23:00 στον Καρτεράδο Θήρας.

