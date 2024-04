Αθλητικά

Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας: Ο Ρονάλντο αποβλήθηκε στα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός αγώνα βρέθηκε ο Ρονάλντο, χωρίς να λείψουν τα επεισόδια από μέρους του.

-

Με τους ημιτελικούς του Σούπερ Καπ, συνεχίσθηκε εχθές (8/4) η ποδοσφαιρική δράση στην Σαουδική Αραβία και από το πρόγραμμα ξεχώρισε η αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Χιλάλ. Ο αγώνας διεξήχθη στο στάδιο «Mohammed Bin Zayed» στο Αμπου Ντάμπι και ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι.

Μετά από ένα... στείρο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς προηγήθηκε με 2-0, χάρη στα τέρματα των Σαλέμ Αλ Νταουσάρι (61`) και Μάλκολμ (72`). Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρει, ενώ στο 86ο λεπτό αποβλήθηκε για αντικανονική συμπεριφορά, που προς στιγμήν, προκάλεσε μία σύντομη «σύρραξη» στον αγωνιστικό χώρο.

Το μόνο που κατάφεραν οι παίκτες της Αλ Νασρ, ήταν να μειώσουν σε 2-1 με τον Σαντιό Μανέ στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ η Αλ Χιλάλ θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό της 11ης Απριλίου, με αντίπαλο την Αλ Ιτιχάντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος - Σεξουαλική κακοποίηση μαθητή σε εκδρομή: “Ελέγχουμε αν υπάρχουν ευθύνες στους συνοδούς” (βίντεο)

ΤτΕ - Χρέος: Διασφαλισμένη τουλάχιστον μέχρι το 2030 η βιωσιμότητά του

Ενδοοικογενειακή βία: 12 περιστατικά σε μία μέρα