Υγεία - Περιβάλλον

Πύργος: 6χρονη στο νοσοκομείο λόγω μέθης

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε ένα παιδί έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου στον Πύργο, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση κρασιού μεταφέρθηκε μία 6χρονη.

Σύμφωνα με το enikos.gr, ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 16:45 το μεσημέρι της Δευτέρας με συμπτώματα οξείας μέθης και παραμένει νοσηλευόμενη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης μητέρας της ανήλικης, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

