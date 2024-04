Κοινωνία

Λαύριο: νεκρός άνδρας σε τροχαίο στο λιμάνι

Τραγωδία στο Λαύριο με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.

Τραγωδία συνέβη στην Ανατολική Αττική, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του στο Λαύριο σε τροχαίο.

Πιο συγκεκριμένα, τις απογευματινές ώρες την Δευτέρα (8/4), το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου ενημερώθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ότι ένα Ι.Χ.Ε. όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κράσπεδο επί της οδού "Μίκη Θεοδωράκη" στη χερσαία ζώνη λιμένα Λαυρίου.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν έναν 67χρονο οδηγό εντός του Ι.Χ.Ε. χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 67χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του Λαυρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Λαυρίου.

