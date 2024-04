Υγεία - Περιβάλλον

Χαλκίδα: Πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο

Ένας άνδρας κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης, με τους περαστικούς να κάνουν ό,τι μπορούν για να σωθεί.

Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας στο κέντρο της Χαλκίδας, το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο μετά τις 09:00 το πρωί, όταν ο άτυχος άνδρας καθώς περπατούσε επί της οδού Τσιριγώτη στη Χαλκίδα, έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε.

Περαστικοί μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αμέσως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ώστε να σταλεί ασθενοφόρο για τις πρώτες βοήθειες. Μόλις λίγα λεπτά πριν τις 10:00 και το ασθενοφόρο ακόμη δεν είχε φτάσει.

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο στέκονταν παγωμένοι βλέποντας ότι ο άνδρας δεν συνερχόταν, είχε καταλήξει και ακόμη δεν είχε έρθει το ΕΚΑΒ, έτσι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Περιπολικό του ΑΤ Χαλκίδας βρέθηκε άμεσα στο σημείο. Στις 10:18 φτάνει το ΕΚΑΒ το οποίο παραλαμβάνει τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον οδηγεί στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πηγές από το ΕΚΑΒ, το πρωί της Τρίτης είχαν βάρδια στη Χαλκίδα δύο ασθενοφόρα. Το ένα ήταν σε διακομιδή ασθενούς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και το δεύτερο σε διακομιδή ασθενούς με βαρύ καρδιολογικό πρόβλημα. Μόλις παραδόθηκε το δεύτερο περιστατικό, το ασθενοφόρο πήγε στο σημείο όπου βρισκόταν ο 77χρονος, ο οποίος όμως είχε πάθει ανακοπή και δεν υπήρχαν πιθανότητες διάσωσής του. Ο χρόνος αναμονής για την άφιξη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν 33 λεπτά.

