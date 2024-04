Πολιτική

Έφη Αχτσιόγλου: η ανάρτησή της από το νοσοκομείο και το “ευχαριστώ” στους γιατρούς

Τι είπε η Έφη Αχτσιόγλου σε ανάρτησή της. Το ζήτημα υγείας που αντιμετώπισε.

Η Έφη Αχτσιόγλου, τις τελευταίες ημέρες, πέρσε μία περιπέτεια με την υγεία της με την ίδια να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο "Αλεξάνδρα", για επτά ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό η ίδια η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, μέσα από ανάρτησή της σε κοινωνικά δίκτυα, πήρε μετά από μία εβδομάδα νοσηλείας εξιτήριο και θέλησε να ευχαριστήσει τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε η Έφη Αχτσιόγλου:

"Μετά από μια εβδομάδα νοσηλείας στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», λόγω μιας επίμονης ίωσης και διάφορων επιπλοκών, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου στις/στους γιατρούς και τις/τους νοσηλεύτριες-ές και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.

Εργαζόμενοι επιστήμονες δίνουν πραγματικά όλο τους τον εαυτό, ξεπερνώντας συχνά τα ανθρώπινα όρια για να μας στηρίξουν, κάτω από εξαιρετικά περιοριστικές συνθήκες. Τα νοσοκομεία μας, η δημόσια υγεία είναι το στήριγμά μας. Η ενίσχυσή τους απ' το κράτος με προσωπικό, καλύτερους μισθούς, υποδομές μας αφορά όλους.

Και μπορεί, όταν είμαστε καλά, να μας απασχολεί το ζήτημα περισσότερο ή λιγότερο θεωρητικά, όταν όμως βρεθούμε στη δύσκολη στιγμή, καταλαβαίνουμε πόσο άμεσα συνδεδεμένο είναι με τη ζωή μας".

