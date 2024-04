Life

“Έρωτας Φυγάς”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (βίντεο)

Απολαύστε πρώτοι σκηνές από τα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, “Έρωτας φυγάς”.

Ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 96)

Μετά τις εξελίξεις με τον Πειραιώτη, ο διοικητής πιέζεται να συγκαλύψει την υπόθεση. Ο Θύμιος, η Άννα και η Μαργέτα μαθαίνουν σκοτεινά μυστικά για τον γκαλερίστα. Ο Νικόλας δέχεται πιέσεις απ’ τη μητέρα του να φύγει χωρίς τη Ρηνιώ στο εξωτερικό. Επιπλέον, η Άρτεμη συνεχίζει να δυσκολεύει τη ζωή της Ευγενίας… Ο Στρατής βρίσκεται σε δίλημμα για το αν θα μιλήσει για την απαγωγή της γυναίκας του Πανταζόπουλου. Η Αλεξάνδρα, συνειδητοποιώντας πια τη σοβαρότητα της κατάστασής της, δέχεται να πάει με τον Ιάσονα στην Αθήνα να τη δει ένας γιατρός. Ο Στέφανος, καταλαβαίνοντας πως μόνο η Μαργέτα θα μπορούσε να τη βοηθήσει πραγματικά, αποφασίζει να φέρει την Αλεξάνδρα μπροστά της…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 97)

Η Αλεξάνδρα, δίπλα στη Μαργέτα στην Κηφισιά, ξαναβρίσκει δειλά το χαμόγελό της, πράγμα που θα ανατραπεί με μια απρόσμενη επίσκεψη που θα δεχθούν. Ο Κοντογιάννης στήνει παγίδα στον Ιάσονα και τον ενοχοποιεί για την απαγωγή της γυναίκας του αρχηγού του Παρακράτους, ενώ μια βόμβα ετοιμάζεται να ενεργοποιηθεί... Ο Ιάσονας θα ανακαλύψει τυχαία τη συσχέτιση του Φάνη και της νέας Διευθύντριας του νοσοκομείου…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

