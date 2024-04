Παράξενα

Έχασε την σκυλίτσα του στον Έβρο και την βρήκε στην Σερβία

Η απίστευτη ιστορία της Ράικα και του αφεντικού της Ρεμί. Πως ο Ρεμί την εντόπισε έναν χρόνο μετά.

Θα μπορούσε να γίνει μια κινηματογραφική ιστορία, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, με τους θεατές να αμφισβητούν την αλήθεια της. Όμως η πρωταγωνίστριά της, η Ράικα, αν μπορούσε να μιλήσει, θα τους άφηνε όλους άφωνους εξιστορώντας πώς κατάφερε στην πραγματικότητα να επιβιώσει επί έναν χρόνο μόνη της, από την Ελλάδα όπου χάθηκε, διασχίζοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα στα Βαλκάνια στην προσπάθειά της να γυρίσει σπίτι, στη Λυών της Γαλλίας! Τελικά, το γενναίο σκυλάκι βρέθηκε περίπου 1000 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που είχε χαθεί, στους Κήπους Έβρου, στα σύνορα Σερβίας- Βοσνίας όταν την έπιασαν φιλόζωοι, την εξέτασε κτηνίατρος και εντόπισε το τσιπάκι της με τα στοιχεία του Γάλλου ιδιοκτήτη της !

Η Ράικα ήρθε στην Ελλάδα το 2023 μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο καλάθι , στο ποδήλατο του Γάλλου Ρεμί Νταρζέρ ( Remy Dargere) ο οποίος ταξίδευε με αυτόν τον τρόπο. Ο ποδηλάτης και ιδιοκτήτης της φτάνοντας στις 7 Απριλίου του 2023, κοντά στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, την έχασε, όταν η μόλις ενός έτους Ραϊκα τρόμαξε από αδέσποτα σκυλιά και έτρεξε προς τους Κήπους Έβρου. Μάταια ο ιδιοκτήτης της την έψαχνε, έμεινε μάλιστα περίπου έναν μήνα στην Αλεξανδρούπολη απ’ όπου την αναζητούσε με την βοήθεια εθελοντών. Μία εξ αυτών, η Δώρα Κυριακίδου, βρέθηκε στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή και την έψαχνε ακούραστα μαζί του.

«Τυπώσαμε αφίσες με την Ράικα και ηχογραφήσαμε το σφύριγμα και την κόρνα ποδηλάτου του Ρεμί στα οποία ανταποκρινόταν για να μπορούμε να την "φωνάζουμε" μ' αυτά. "Χτενίσαμε" μεγάλη περιοχή ψάχνοντάς την και χωρίς να χάνουμε την ελπίδα ότι θα την βρούμε, παρά την αγωνία μας ότι αν πήγαινε σε ορεινές περιοχές, θα κινδύνευε από επιθέσεις λύκων» εξιστορεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ.Κυριακίδου τονίζοντας ότι ο Ρεμί αναγκάστηκε τελικά μετά από έναν μήνα αναζητήσεων, να επιστρέψει μόνος του στη Γαλλία.

Όμως η Ράικα δεν είχε πει την τελευταία της… λέξη. Ακριβώς έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της, βρέθηκε στη Σερβία, κοντά στα σύνορα Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, από μέλη φιλοζωϊκής οργάνωσης που την πήγαν σε κτηνιατρείο και εντόπισαν από το τσιπ της τον κηδεμόνα της, γεγονός που έκανε γνωστό η πρόεδρος της Νέμεσις, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι, Νατάσα Μπομπολάκη.

Η φιλοζωική οργάνωση « hope for dogs Europe» όπου φιλοξενήθηκε η Ράικα, είχε αναρτήσει μάλιστα και φωτογραφία της στην ιστοσελίδα της, στην προσπάθεια να υιοθετηθεί, την είχαν ονομάσει «Μάρλεϊ» και έγραφαν για τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα της!

«Όταν βρέθηκαν μέσω του τσιπ, τα στοιχεία του Ρεμί Νταρζέρ και επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί του, τρελάθηκε! Απ’ ό,τι μου είπε, θα πάει την προσεχή Παρασκευή ή το Σάββατο για να την παραλάβει» λέει η κ.Κυριακίδου, προσθέτοντας ότι θεωρεί ότι η Ράικα είχε αποφασίσει να γυρίσει μόνη της στη... Λυών. Άλλωστε ο ιδιοκτήτης της, δεν έχασε ποτέ την ελπίδα ότι θα ξαναβρεί την αγαπημένη του σκυλίτσα, αφού όπως έγραψε στη σελίδα του στο fb, «Η πίστη μπορεί να μετακινήσει βουνά!».

