Τουρκία: Δεκάδες γυναικοκτονίες τον Μάρτιο

Περισσότερες από 100 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από άντρες το 2024.

Μόνο τον Μάρτιο δολοφονήθηκαν 37 γυναίκες, σύμφωνα με έκθεση της τουρκικής Ομοσπονδία Γυναικείων Ενώσεων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι 23 δολοφονήθηκαν από άνδρες και οι άλλες 14 βρέθηκαν νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες.

Επιπλέον, η έκθεση παρέχει στοιχεία για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο.

Κατά τους τρεις αυτούς μήνες, συνολικά 114 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες.





