Αθλητικά

NBA - Μπακς: Επιστροφή στις νίκες για τα “ελάφια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Μιλγουόκι, επέστρεψε στις νίκες μετά από ένα σερί τεσσάρων ηττών, επικρατώντας των Μπόστον Σέλτικς.

-

Επιστροφή στις νίκες για τους Μπακς μετά από τέσσερα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Τα «ελάφια» επικράτησαν των Σέλτικς με 104-91 στο Μιλγουόκι στο ντέρμπι των δύο κορυφαίων ομάδων της Ανατολής, ωστόσο η χαρά της νίκης μετριάστηκε καθώς «έχασαν» με τραυματισμό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Giannis» αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στα τέλη της τρίτης περιόδου με πρόβλημα στο αριστερό πόδι (τράβηγμα στην αριστερή γάμπα). Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, δήλωσε μετά το παιχνίδι ότι ο Αντετοκούνμπο υποβαλλόταν σε μαγνητική τομογραφία στη γάμπα του και επίσης ότι το ιατρικό τιμ θα εξέταζε και τον Αχίλλειο τένοντα του.

Όταν ο Ρίβερς ρωτήθηκε για το επίπεδο ανησυχίας του είπε:

«Υψηλό, θα το έλεγα. Είναι ο Γιάννης. Νομίζω ότι όλοι πιθανώς νιώθουν με τον ίδιο τρόπο όπως εγώ τώρα. Απλώς θα ελπίζουμε για το καλύτερο».

Ο Αντετοκούνμπο πρόλαβε να αγωνιστεί 29 λεπτά και είχε 15 πόντους (7/11 δίποντα, 1/2 βολές), 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 4 λάθη.

Από εκεί και πέρα εξαιρετικός ήταν ο Πάτρικ Μπέβερλι, που ξεκίνησε στη θέση του Μαλίκ Μπίσλι. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μπακς με 20 πόντους ενώ είχε και 10 ριμπάουντ. Από 15 πόντους σημείωσαν οι Μπρουκ Λόπεζ και Μπόμπι Πόρτις ενώ 12 πόντους είχε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Για τους Σέλτικς, που έγιναν η πρώτη ομάδα στην Ιστορία του πρωταθλήματος που δεν σούταραν ούτε μια βολή σε ολόκληρο τον αγώνα, ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 22 πόντους ενώ 14 πόντους (10 ριμπάουντ) πρόσθεσε ο Τζέιλεν Μπράουν και 12 ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Οι τελευταίοι τρεις αγώνες των Μπακς στην κανονική περίοδο: Ορλάντο εντός (ξημερώματα 11ης Απριλίου στις 03:00), Οκλαχόμα εκτός (ξημερώματα 13ης Απριλίου στις 03:00), Ορλάντο εκτός (Κυριακή 14 Απριλίου στις 20:00).

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τορόντο-Ιντιάνα 123-140

Φιλαδέλφεια-Ντιτρόιτ 120-102

Σάρλοτ-Ντάλας 104-130

Ατλάντα-Μαϊάμι 111-117 παρ.

Μιλγουόκι-Βοστώνη 104-91

Μέμφις-Σαν Αντόνιο 87-102

Οκλαχόμα Σίτι-Σακραμέντο 112-105

Σικάγο-Νέα Υόρκη 117-128

Μινεσότα-Ουάσινγκτον 130-121

Χιούστον-Ορλάντο 118-106

Γιούτα-Ντένβερ 95-111

Πόρτλαντ-Νέα Ορλεάνη 100-110

Λέικερς-Γκόλντεν Στέιτ 120-134

Φοίνιξ-Κλίπερς 92-105

Τα δωδεκάλεπτα: 37-21, 63-43, 78-67, 104-91.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός αυτοκινήτων στους Αμπελόκηπους (εικόνες)

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Δεν θα δεχτούμε ντε φάκτο καταστάσεις στο Αιγαίο

Μπάιντεν: Δεν συμφωνώ με την προσέγγιση του Ισραήλ στην Γάζα