Οικονομία

Φοροδιαφυγή: Έκανε παράνομα νύχια στο σπίτι της και το διαφήμιζε στο Facebook

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόστιμο «μαμούθ» επέβαλε η ΑΑΔΕ σε μία γυναίκα η οποία εντοπίστηκε να εργάζεται κανονικά, καθόλα παράνομα ωστόσο.

-

Πραγματικότητα είναι όπως όλα δείχνουν και στην Κρήτη οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, τους οποίους είχε προαναγγείλει το περασμένο φθινόπωρο το Υπουργείο Οικονομικών, σε χρήστες κοινωνικών δικτύων που ασκούν επαγγέλματα παράνομα. Στα Χανιά, επαγγελματίας περιποίησης άκρων που εργαζόταν χωρίς να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος με όλα όσα αυτό συνεπάγεται, εντοπίστηκε μέσω facebook, ελέγχθηκε από κλιμάκιο της ΑΑΔΕ και της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ!

Η γυναίκα η οποία είναι από τις πρώτες που έπεσαν με αυτό τον τρόπο στα δίχτυα των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα πληρώσει ακριβά την παράνομη παροχή υπηρεσιών περιποίησης νυχιών. Ο έλεγχος στο σπίτι της έγινε παρουσία της αστυνομίας ενώ το κλιμάκιο προερχόταν σύμφωνα με πληροφορίες από υπηρεσία του Ηρακλείου.

Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, διενήργησαν και άλλους ελέγχους στα Χανιά για περιπτώσεις τις οποίες εντόπισαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην προκειμένη περίπτωση η επαγγελματίας – φοροφυγάς , διαφήμιζε τη δουλειά της στο Facebook παρά το γεγονός ότι παρείχε υπηρεσίες φροντίδας άκρων, χωρίς να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος και χωρίς να κόβει τα νόμιμα παραστατικά. Δεν είναι βέβαια η μοναδική καθώς τα τελευταία χρόνια η εν λόγω υπηρεσία είναι ιδιαίτερη δημοφιλής στο γυναικείο πληθυσμό και παρέχει εξασφαλισμένες αποδοχές με συνέπεια νεαρά συνήθως κορίτσια θέλοντας να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, να παρακολουθούν σεμινάρια και να ασκούν στη συνέχεια παράνομα το επάγγελμα είτε από τα σπίτια τους είτε με επισκέψεις κατ’ οίκων.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Καρυστιανού: Υπήρχαν μάρτυρες στη συνάντηση με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Ενδοσχολική βία - Αίγιο: Έστησαν καρτέρι έξω από σχολείο και ξυλοκόπησαν μαθητή

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: Δημιουργία εντυπώσεων για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα