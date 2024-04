Πολιτική

Τέμπη – ΠΑΣΟΚ: Όποιος αλλοίωσε τις συνομιλίες θα λογοδοτήσει

"Καταθέσαμε αναφορά ενώπιον της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τους διαλόγους", τόνισε σε ανακοίνωσή του το κόμμα.

«Το νοσηρό χέρι που χειραγώγησε την κοινή γνώμη θα αποκαλυφθεί και θα μπει τέλος στην ατιμωρησία και τη συγκάλυψη», αναφέρει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ και σχολιάζει την παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη ότι οι διάλογοι που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσο ενημέρωσης μια μέρα μετά το δυστύχημα των Τεμπών ήταν προϊόν μοντάζ.

Για το ΠΑΣΟΚ η δήλωση του κ. Τερεζάκη συνιστά «επιβεβαίωση εκ μέρους του, του ρεπορτάζ της Καθημερινής ότι οι συνομιλίες είχαν φτάσει σε email υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΣΕ (και) χρήζουν άμεσης διερεύνησης και απαντήσεων».

Θυμίζει ότι «πριν από μια εβδομάδα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε αναφορά ενώπιον της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τους αλλοιωμένους διαλόγους της βραδιάς της τραγωδίας των Τεμπών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

