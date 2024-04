Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Τέσσερις φρουροί φυλάνε συνεχώς τον κατηγορούμενο (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στο "Πρωινό" ο εκπρόσωπος των εξωτερικών φρουρών των Φυλακών Κορυδαλλού σχετικά με τις συνθήκες φύλαξης στο Τζάνειο.

Στην αποκάλυψη ότι ανά πάσα στιγμή, βάρδια αποτελούμενη από τέσσερις εξωτερικούς φρουρούς των Φυλακών Κορυδαλλού φυλάσσει στο Τζάνειο Νοσοκομείο τον 39χρονο κατηγορούμενο για τη γυναικοκτονία που διαπράχθηκε κατά της άτυχης Κυριακή Γρίβα την 01.04 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, προχώρησε την Τετάρτη ο κ. Παλαιοκαρίτης, εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης των φρουρών, μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα και το καθημερινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 «Το πρωινό.

Ο κ. Παλαιοκαρίτης ανέφερε επίσης ότι συνήθως η βάρδια φρούρησης νοσηλευόμενου κρατούμενου αποτελείται από 2 αστυνομικούς, η περίπτωση όμως κρίθηκε ως ιδιαίτερη και γι’ αυτό διπλασιάστηκαν. «Υπάρχει παράθυρο μέσα από το οποίο οι αστυνομικοί αυτοί παρακολουθούν αδιάκοπα τον νοσηλευόμενο κρατούμενο, με εξαίρεση βέβαια τις στιγμές κατά τις οποίες πηγαίνει μόνος του στην τουαλέτα. Η υγεία του δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση», κατέληξε ο συνδικαλιστής.

