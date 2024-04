Κοινωνία

Νέα Πέραμος – Τροχαίο: Παρέσυρε και εγκατέλειψε 6χρονη

Τροχαίο με θύμα ένα 6χρονο κορίτσι σημειώθηκε στη Νέα Πέραμο.

Ένα 6χρονο κορίτσι παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από οδηγό, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στη Νέα Πέραμο.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί της Τετάρτης και ο οδηγός εγκατέλειψε το παιδί και εξαφανίστηκε.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, με ελαφρά τραύματα.

Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο ατύχημα, ενώ ο οδηγός αναζητείται.

