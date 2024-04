Πολιτισμός

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Πάσχα

Δείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε, χιλιάδες παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Με το μήνυμα «Μία λαμπάδα … ένα Χαμόγελο», φέτος το Πάσχα, σας καλούμε να στηρίξετε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και μαζί να καλύψουμε τις ανάγκες των χιλιάδων παιδιών και οικογενειών που έχουν ανάγκη, αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης και χρειάζονται στην υποστήριξη όλων μας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω του Κέντρου Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων, που λειτουργεί και την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα που το στελεχώνει αναλαμβάνει και καλύπτει εξολοκλήρου και ολιστικά τις ανάγκες κάθε παιδιού και κάθε οικογένειας που δυσκολεύεται.

Με τη δική σας υποστήριξη θα καταφέρουμε όχι μόνο να εξασφαλίσουμε το πιο όμορφο Πάσχα σε χιλιάδες παιδιά, τη λαμπάδα, τα γλυκίσματα και ό,τι άλλο θα του δώσει χαρά, αλλά θα καλύψουμε τις πολλές και διαφορετικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.

Είμαστε καθημερινά δίπλα σε κάθε παιδί και οικογένεια καλύπτοντας τις ιατρικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, την εργασιακή υποστήριξη των γονέων και πολλά πολλά ακόμα που έχουν ανάγκη για να συνεχίσουν με σεβασμό και αξιοπρέπεια την καθημερινότητά τους.

Για μία ακόμα φορά ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας για να τα καταφέρουμε και το φετινό Πάσχα να εξασφαλίσουμε τα παρακάτω απαραίτητα είδη για κάθε οικογένεια:

Γάλα εβαπορέ

Ζυμαρικά

Λάδι

Ρύζι

Όσπρια

Αλεύρι, Ζάχαρη

Σάλτσα τομάτας

Είδη πρωινού (κακάο, μπισκότα, κρουασάν, δημητριακά, φρυγανιές, μέλι, μαρμελάδα, μερέντα, χυμοί)

Αλάτι, Ξύδι, μπαχαρικά

Βρεφικές κρέμες

Βρεφικό γάλα Νο 1 & 2

Είδη βρεφικής φροντίδας (πάνες νο 4-5-6, μωρομάντηλα, σαμπουάν, αφρόλουτρα)

Προϊόντα καθαρισμού (καθαριστικά και απολυμαντικά γενικής χρήσης, μαλακτικό ρούχων, απορρυπαντικό πλυντηρίου, χλωρίνη κλπ)

Είδη προσωπικής φροντίδας (σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες κλπ)

Είδη οικιακής χρήσης (διάφανη μεμβράνη, λαδόκολλα, σακούλες απορριμμάτων, γάντια μιας χρήσης)

Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες)

Συσκευασμένα Πασχαλινά κουλουράκια

28 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε σημείο της Ελλάδας, κάθε στιγμή …

… χάρη σε όλους εσάς.

28 χρόνια «Το Χαμόγελο του Παιδιού» … χωρίς εσένα δεν γίνεται …

Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού, σε συνολικά 17 σημεία στην Ελλάδα.

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Μαρούσι

Διεύθυνση: Στουντίου & Γκλιάτη 2, Μαρούσι, 15126

Τηλ.: 210 6095844 | E-mail: socialservicesmarousi@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Ίλιον

Διεύθυνση: Αγίας Ελένης & Πλήθωνος Γεμιστού, Παλατιανή Ίλιον, 13121

Τηλ: 210 5781060, 2105747714 | E-mail: socialservicesilion@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Νέα Μάκρη

Διεύθυνση: 31ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Νέα Μάκρη, 19005

Τηλ: 22940 96711 | E-mail: socialservicesnmakri@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Εμμανουήλ Χρυσολωρά 4-6, Θεσσαλονίκη, 54629

Τηλ: 2310 535629 | E-mail: socialservicesthess@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Πάτρα

Διεύθυνση: Όθωνος Αμαλίας 83, Πάτρα, 26221

Τηλ: 2610 332499 | E-mail: socialservicespatra@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στον Πύργο Ηλείας

Διεύθυνση: Αραχώβης 3, Πύργος Ηλείας, 27100

Τηλ: 26210 24080 | E-mail: socialservicespyrgos@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Κόρινθο

Διεύθυνση: Πατρών 70, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος, 20100

Τηλ: 27410 71211 | E-mail: socialserviceskorinthos@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Χαλκίδα

Διεύθυνση: Φαβιέρου 41, Χαλκίδα, 34100

Τηλ: 22210 79788 | E-mail: socialserviceshalkida@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Κέρκυρα

Διεύθυνση: Εθνική Οδός Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, 49100 Τηλ: 26610 80368 | E-mail: socialserviceskerkyra@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στα Χανιά

Διεύθυνση: Σμύρνης 30, Χανιά, 73136

Τηλ: 28210 92300, 28210 73000 | Ε-mail: socialserviceskriti@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Ηράκλειο

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 138, Ηράκλειο Κρήτης, 71306

Τηλ: 2810 245162 | Ε-mail: socialserviceskriti@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Ρέθυμνο

Διεύθυνση :Σταμαθιουδάκη 59, Ρέθυμνο, 741 00

Τηλ: 2831055600, 2831440003 | Ε-mail: socialserviceskriti@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Θεσσαλία

Διεύθυνση: Αγιάς 97, Λάρισα, 41221 Τηλ: 2410 560900, 2410 555422 | E-mail: socialservicesthessalia@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Καβάλα

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 16, Καβάλα, 654 02

Τηλ: 2510 232616 | E-mail: socialserviceskavala@hamogelo.gr

Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Βορείου Αιγαίου

Διεύθυνση: Π. Kουντουριώτου 53 και Κομνηνάκη 12, Μυτιλήνη, 81100

Τηλ: 22510 44982 | E mail: lesvos@Hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Επανομή

Διεύθυνση:1ο χλμ. Επανομής - Θεσσαλονίκης, Επανομή Θεσσαλονίκης, 57500 Τηλ:23920 41596 - 2310 535629 | Email: SocialServicesThess@hamogelo.gr

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Βόρεια Εύβοια

Διεύθυνση : Ιωάννη Στριμμένου 32, Ιστιαία, 34200 Τηλ: 22260 56676 | Email: Voreiaevoia@hamogelo.gr

Περισσότερες πληροφορίες:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τηλ. 11040

press@hamogelo.gr