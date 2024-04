Life

"The 2Night Show" – Τετάρτη: Λαμπερές παρουσίες στο στούντιο (εικόνες)

Ποιοι οι αποψινοί καλεσμένοι στον αγαπημένο καναπέ... των εξομολογήσεων του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τετάρτη 10 Απριλίου, στις 23:45 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τη Δήμητρα Κολλά, από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Η Μάγισσα». Η ταλαντούχα ηθοποιός, που εδώ και 16 χρόνια έκανε μόνο θέατρο εξηγεί τι ήταν αυτό που την έκανε να επιστρέψει στην τηλεόραση. Τι συνέβη στη ζωή της και από χορεύτρια έγινε ηθοποιός; Πώς ξεπέρασε τη μίνι κατάθλιψη που είχε και γιατί έφτασε στο σημείο να απεχθάνεται τους άντρες; Τέλος, μιλάει για τον ρόλο της Τσαντούλας και δίνει στον Γρηγόρη ένα δώρο από τον πύργο των Λασκαραίων.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show» καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του «The 2Night Show» είναι και ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, ο Έλληνας εξερευνητής του National Geographic και Ιδρυτής της SciCo, με σπουδές στη Μοριακή Βιολογία και τη Γενετική, που εκλαΐκευσε τις επιστήμες του για να τις κατανοήσει το ευρύ κοινό. Τι διδάσκει μέσω STEM; Πώς ένα παιδάκι έφτιαξε γυαλιά με αισθητήρες για την τυφλή γιαγιά του; Πώς βοηθούν τα διαδραστικά μαθήματα στα Κ.Α.Π.Η.; Πώς τον ανακάλυψε το National Geographic; Σε ποιες αποστολές έχει πάει ανά τον κόσμο; Τι έχει να μας πει για το ταξίδι του στη Βόρεια Κορέα; Τέλος, μιλάει για το 10ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τεχνόπολη Αθηνών, στο οποίο θα παρευρεθούν πολλοί επιστήμονες, αλλά και η Γενική Διευθύντρια του National Geographic.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον Βασίλη Οικονόμου. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για την επαγγελματική του πορεία, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και εξηγεί τους λόγους που δεν θα δήλωνε συμμετοχή σε Talent Show. Ποια είναι η συγγένεια που τον συνδέει με τον Νίκο Οικονομόπουλο και γιατί δεν του το έχει πει, ενώ συνεργάστηκαν στο παρελθόν; Γιατί δεν θεωρεί τυχαία τη γνωριμία του με τον Γιώργο Κακοσαίο και γιατί ο Γιάννης Πλούταρχος ήταν ο λόγος που ξεκίνησε να τραγουδάει; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για το τραγούδι «Τα χαιρετίσματά μου» και ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής μεγάλες επιτυχίες.

«The 2Night Show»: Απόψε, Τετάρτη 10 Απριλίου, στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

