Τεχνολογία - Επιστήμη

Κομισιόν: Η φωτιά στη Δαδιά είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη τα τελευταία 40 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτική έρευνα της Κομισιόν για την φωτιά στη Δαδιά. Τι αναφέρεται αναλυτικά στα συμπεράσματα της.

-

Η καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Αλεξανδρούπολης τον Αύγουστο του 2023 χαρακτηρίστηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως η «μεγαλύτερη μεμονωμένη πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1980».

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι έκταση διπλάσια από το Λουξεμβούργο και συγκεκριμένα πάνω από μισό εκατομμύριο εκτάρια κάηκε από τις πυρκαγιές το 2023, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η έκθεση δείχνει ότι οι πυρκαγιές εντάθηκαν το καλοκαίρι του 2023, επηρεάζοντας κυρίως την περιοχή της Μεσογείου, με την Ελλάδα (κοντά στην Αλεξανδρούπολη) να υφίσταται τη μεγαλύτερη μεμονωμένη πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1980. Οι πυρκαγιές πλήττουν όλο και περισσότερο περιοχές που δεν θεωρούνταν επιρρεπείς σε πυρκαγιές, στο παρελθόν.

Η ανάλυση ανά τύπο βλάστησης για το 2023 αποκαλύπτει ότι το 37% της συνολικής καμένης έκτασης καλυπτόταν από θάμνους και σκληρόφυλλη βλάστηση, χαρακτηριζόμενη από σκληρά, πυκνά φύλλα και προσαρμοσμένα σε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, ενώ το 26% (120.000 εκτάρια) ήταν δάση.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πυρκαγιές προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον, παράγοντας περίπου 20 μεγατόνους (Mt) εκπομπών CO2, που ισοδυναμούν με σχεδόν το ένα τρίτο όλων των εκπομπών από τη διεθνή αεροπορία στην ΕΕ σε ένα χρόνο.

Τα τρία χειρότερα χρόνια σε αυτόν τον αιώνα από την έκταση της καμένης έκτασης που χαρτογραφήθηκε από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS) ήταν το 2017 (988.427 εκτάρια), το 2022 (837.212 εκτάρια) και το 2007 (588.388 εκτάρια). Η τελική έκθεση του 2023, η οποία ενσωματώνει τις εθνικές συνεισφορές, πρόκειται να δημοσιευθεί το φθινόπωρο.

Επιπλέον, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους πρώτους τρεις μήνες του 2024 δείχνουν σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο αριθμό πυρκαγιών, αν και αυτές δεν είχαν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Φόρουμ των Δελφών - Αδειλίνη για Τέμπη: Δεν παρέπεμψα συγγενείς θυμάτων για παρηγοριά στην εκκλησία

Θάνατος παιδιού: ένοχος αλλά… χωρίς ποινή ο παππούς του!

Άμφισσα - Δολοφονία 13χρονης: Αποφυλακίζεται ο δράστης σε μόλις 6 χρόνια